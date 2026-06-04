Integración Minsa-CSS reorganizará funciones de hospitales en Azuero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Hospital Dr. Cecilio A. Castillero se perfila como materno infantil, el Nelson Collado fortalecerá las cirugías y especialidades, y el Anita Moreno concentrará la atención oncológica de la región.

La integración de los servicios públicos de salud entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) comienza a reflejar cambios concretos en la organización hospitalaria de la región de Azuero.

A cinco meses de la puesta en marcha del proceso en Herrera y Los Santos, las autoridades anunciaron que tres de los principales hospitales de Azuero asumirán funciones especializadas como parte del nuevo modelo de integración.

Durante un taller sobre los avances del proceso, Carlos Abadía, presidente de la Comisión de Integración de los Servicios Públicos en Salud, informó que el Hospital Regional Dr. Cecilio A. Castillero, en Herrera, se proyecta como hospital materno infantil, mientras que el Hospital Nelson Collado fortalecerá su papel como centro de cirugías y especialidades.

Por su parte, el Hospital Anita Moreno, en Los Santos, concentrará la atención de pacientes oncológicos de la región, como parte de una estrategia orientada a especializar los servicios y mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud.

Aunque las autoridades delinearon el nuevo perfil que asumirán los hospitales de Azuero, no precisaron cuándo comenzarán a aplicarse estos cambios ni el cronograma para su implementación. Tampoco se detalló si la reorganización requerirá nuevas inversiones en infraestructura, equipamiento o personal médico.

Según Abadía, estos cambios forman parte de un modelo que busca fortalecer la atención primaria y reorganizar la red pública sanitaria en función de las necesidades de la población.

“De esta manera comenzaremos a desarrollar la atención primaria, que es la clave para transformar el modelo actual de atención espontánea en una atención planificada y centrada en las necesidades de la población”, señaló.

Hospital con compleja situación operativa

El anuncio sobre el futuro del Hospital Regional Dr. Cecilio A. Castillero se produce en momentos en que el principal centro hospitalario de Herrera enfrenta una compleja situación operativa.

Esta semana, el Minsa suspendió de forma indefinida todas las cirugías electivas del hospital tras detectar problemas estructurales y de bioseguridad en el bloque quirúrgico.

Un informe interno reveló que, de los cinco quirófanos del hospital, solo uno permanece operativo y está destinado exclusivamente a la atención de urgencias. Además, se reportó un incremento de infecciones en heridas quirúrgicas, así como limitaciones relacionadas con el suministro de agua potable, la disponibilidad de ropa quirúrgica y las condiciones necesarias para mantener el programa de cirugías electivas.

La suspensión afecta procedimientos de Cirugía General, Ginecología, Oftalmología, Anestesiología y Odontología, lo que reduce significativamente la capacidad quirúrgica del principal hospital de la región.

Aunque las autoridades no vincularon directamente la reorganización hospitalaria con la crisis actual, el anuncio ocurre en un contexto de desafíos operativos para una instalación que se perfila como centro de referencia materno infantil dentro del nuevo modelo integrado de atención.

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Autoridades del Minsa y CSS. Foto/Cortesía

Atención oncológica para Azuero

Otro de los cambios relevantes anunciados durante la jornada es la consolidación del Hospital Anita Moreno como centro de referencia para pacientes oncológicos de Azuero.

El presidente del Patronato del Instituto Oncológico Nacional y asesor del Despacho Superior del Minsa, Alex González, indicó que la integración de los servicios especializados continúa avanzando para beneficiar tanto a pacientes asegurados como no asegurados.

González destacó que la Unidad Oncológica del Hospital Anita Moreno atiende actualmente a 1,654 pacientes de la región, mientras que el Hospital de Cancerología de la Ciudad de la Salud continúa ampliando la atención especializada para pacientes de distintas provincias.

Asimismo, adelantó que el fortalecimiento de la red oncológica se extenderá próximamente al Hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega, en Veraguas, y al Hospital Nicolás A. Solano, en La Chorrera.

La integración se extenderá al resto del país

Las autoridades informaron que la experiencia desarrollada en Herrera y Los Santos servirá como modelo para la expansión del proceso a otras regiones.

De acuerdo con Abadía, las próximas provincias en incorporarse serán Chiriquí y Bocas del Toro en al menos unos 45 días. Posteriormente, el programa se extenderá a Coclé, Veraguas y al resto del país.

Por su parte, la directora nacional de Servicios de Salud de la CSS, Marlín Cedeño, aseguró que las adecuaciones necesarias se realizarán de acuerdo con la disponibilidad de recursos, infraestructura y personal de salud.

“La integración avanza según la planificación prevista. También se evaluarán los mecanismos de compensación de costos entre las instalaciones, respetando las competencias tanto del Minsa, como ente rector, como de la Caja de Seguro Social”, manifestó.

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La Comisión de Integración de los Servicios Públicos en Salud fue creada mediante el Decreto Ejecutivo No. 26 del 26 de noviembre de 2025 y está integrada por el Minsa, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Economía y Finanzas, la CSS y representantes de los patronatos de salud.

El Gobierno sostiene que la integración permitirá aprovechar mejor los recursos de ambas instituciones, reducir duplicidades y facilitar el acceso de la población a servicios especializados, en un proceso que ya comienza a transformar la organización hospitalaria de Azuero.