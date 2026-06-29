‘La UP debe retomar el control de sus activos’, propone la candidata Corina Pérez

ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

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La candidata a la rectoría de la Universidad de Panamá (UP), propone una reforma estructural basada en la recuperación de activos, la autogestión institucional y el fortalecimiento del vínculo entre la academia y la sociedad.

Corina Pérez, docente de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad de la Universidad de Panamá (UP) y candidata a la rectoría, planteó una propuesta de transformación estructural de la institución, basada en la recuperación de activos universitarios, la reorganización del modelo de gestión y el fortalecimiento de la vinculación entre la academia y la sociedad.

“La UP debe retomar el control de sus activos”, sostuvo la aspirante, al señalar que la principal casa de estudios superiores del país requiere un replanteamiento profundo de su estructura administrativa y de su capacidad para gestionar recursos estratégicos.

En su planteamiento, Pérez enfatizó la necesidad de recuperar espacios vinculados al desarrollo histórico de la universidad, entre ellos la denominada Ciudad del Saber, un complejo de 120 hectáreas que, a su juicio, debería ser reorientado hacia proyectos académicos, productivos y de investigación impulsados desde la propia institución.

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La candidata explicó que la recuperación de estos activos permitiría implementar un modelo de gestión basado en la autogestión universitaria, en el que las unidades académicas, especialmente la Facultad de Administración de Empresas, funcionen como centros de desarrollo de iniciativas interdisciplinarias orientadas a la innovación, la generación de ingresos y la formación práctica de los estudiantes.

De acuerdo con su visión, la universidad cuenta con capacidades instaladas y producción académica suficiente para fortalecer su sostenibilidad financiera sin depender exclusivamente del presupuesto estatal. En ese sentido, considera que una administración más eficiente de los recursos internos permitiría atender necesidades de infraestructura, modernización tecnológica y expansión de los servicios educativos.

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En materia de formación estudiantil, propuso transformar el sistema de labor social universitaria en un esquema de voluntariado estructurado. Este modelo contemplaría la participación de los estudiantes en jornadas de fin de semana, enfocadas en mantenimiento, conservación y apoyo institucional, con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia y la participación activa en la vida universitaria.

Asimismo, la aspirante señaló que la universidad debe reforzar su vínculo con las comunidades del país mediante proyectos académicos que respondan a necesidades reales del entorno social y productivo. A su juicio, la institución debe asumir un rol más activo en la generación de soluciones, integrando el conocimiento académico con la gestión de proyectos locales.

Pérez también advirtió sobre la necesidad de revisar el modelo de financiamiento universitario en un contexto en el que la institución enfrenta limitaciones presupuestarias y una creciente demanda de cupos estudiantiles. Según indicó, una gestión más eficiente de los recursos internos podría contribuir a reducir las brechas entre las necesidades operativas y la asignación estatal.

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La aspirante forma parte del proceso electoral interno de la universidad, que definirá la conducción de la principal casa de estudios superiores del país para el periodo 2026-2031, en medio de debates sobre modernización académica, sostenibilidad financiera y transformación institucional.