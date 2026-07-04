Ley de buhoneros: qué establece la nueva normativa y cuándo comenzará a aplicarse

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Muchos panameños, en diferentes partes del país, obtienen el sustento de sus hogares mediante la buhonería. Sin embargo, esta práctica, tan común, ha enfrentado numerosos retos a lo largo de los años debido a su carácter informal.

Como una forma de regular esta actividad, Panamá cuenta ahora con una ley que establece el marco normativo para la formalización progresiva de los buhoneros. La norma indica que busca garantizar el derecho al trabajo y a la dignidad de quienes ejercen esta ocupación, al tiempo que regula su presencia en los espacios públicos.

Se trata de la Ley 540 de 2 de julio de 2026, publicada en la Gaceta Oficial No. 30560 el viernes 3 de julio de 2026. El documento señala que el Órgano Ejecutivo dispone de un periodo máximo de seis meses, contados a partir de la promulgación de la ley, para elaborar el reglamento que definirá los detalles operativos de su aplicación. Es decir, este plazo vencería a principios de enero de 2027.

Se especifica que la ley no entrará en vigor de forma inmediata, sino que comenzará a regir tres meses después de su promulgación, por lo que su aplicación efectiva iniciará en los primeros días de octubre de 2026.

El documento reconoce cuatro categorías de buhoneros, clasificadas de acuerdo con la forma en que desarrollan su actividad económica. Estas son: buhoneros de puesto fijo, quienes utilizan estructuras permanentes como quioscos o casetas; de puesto semifijo, quienes operan con carretillas, mesas plegables u otros elementos móviles; ambulantes, quienes se desplazan de manera constante por calles y aceras; y de temporada, quienes ejercen la actividad durante festividades, eventos públicos o temporadas comerciales.

La normativa también crea el Registro Nacional de Buhoneros, que estará bajo la rectoría del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) y funcionará de manera coordinada con los municipios. Este registro tendrá como finalidad centralizar la información del sector y facilitar su incorporación a la economía formal.

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Para obtener el permiso de acreditación de buhonero autorizado, los solicitantes deberán cumplir con una serie de requisitos, entre ellos, ser ciudadanos panameños, presentar copia de la cédula de identidad personal, estar inscritos en el Registro Nacional de Buhoneros y entregar una declaración jurada sobre la actividad que realizan, junto con un croquis del área donde operarán.

Asimismo, quienes se dediquen a la venta de alimentos deberán contar con los carnés de salud blanco y verde.

Además, se precisa que, debido a que la ley empieza a regir tres meses después de su promulgación, el plazo de 120 días calendario que tendrán los buhoneros que actualmente ejercen la actividad sin permiso para solicitar su acreditación, según el artículo 13, comenzará a contarse a partir de esa entrada en vigor.

Uno de los aspectos más relevantes de la norma es la protección que brinda a los buhoneros frente a posibles desalojos. La ley establece que quienes cuenten con un permiso vigente no podrán ser removidos del espacio donde ejercen su actividad sin que previamente se les presente una propuesta formal de reubicación.

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Esta deberá notificarse con al menos seis meses de antelación, garantizar un nuevo espacio con servicios básicos adecuados y, en caso de no existir un sitio disponible de inmediato, contemplar la habilitación de mercados temporales o ferias que permitan la continuidad de la actividad comercial.

La normativa también contempla medidas para promover la transición hacia la formalidad. Para ello, el Estado impulsará programas de capacitación, asistencia técnica y acceso a microcréditos, a través de instituciones como la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) y el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop), con el propósito de fortalecer las capacidades de los trabajadores y facilitar el desarrollo de sus emprendimientos.

Además, la ley establece el 15 de abril como el Día del Buhonero en la República de Panamá.