Meduca pide a universidades información de docentes por caso de diplomas falsos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Universidades e institutos superiores deberán remitir información de docentes con diplomados para fortalecer la actualización y validación de registros académicos.

El Ministerio de Educación de Panamá (Meduca) solicitó a universidades e institutos de educación superior remitir listas de docentes que hayan obtenido diplomados, como parte de un proceso orientado a mantener actualizados y reforzar la confiabilidad de los registros académicos del personal incorporado al Sistema de Administración de Recursos Humanos.

La petición fue realizada a través de la Dirección Nacional de Recursos Humanos y busca fortalecer los mecanismos de verificación académica que desarrolla la institución, con el fin de garantizar la validez y actualización de las credenciales presentadas por los educadores.

De acuerdo con la solicitud, los listados deberán incluir los nombres completos de cada docente, el número de cédula, la denominación del diplomado cursado, la fecha de emisión y el número de resolución, certificación o documento que respalde dichos estudios.

La información deberá enviarse a las direcciones regionales de educación correspondientes, las cuales tendrán la responsabilidad de recibir y procesar los datos requeridos.

Según el Meduca, esta medida permitirá mantener actualizados los registros académicos, garantizar la validez de las credenciales y reforzar aspectos relacionados con la transparencia, trazabilidad y confiabilidad de los procesos administrativos de la institución.

Además, la entidad indicó que la información contribuirá a agilizar los procedimientos de validación, reconocimiento y actualización de los datos académicos del personal docente.

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Las universidades e institutos de educación superior deberán remitir la documentación solicitada dentro de los cinco días hábiles posteriores a la recepción de la circular emitida por la Dirección Nacional de Recursos Humanos.

La solicitud surge en un contexto en el que el Meduca mantiene abiertas investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades detectadas en títulos y diplomas utilizados dentro del sistema educativo oficial.

Recientemente, la ministra Lucy Molinar reveló que las pesquisas permitieron identificar lo que describió como un “clan familiar”, en el que varios integrantes de una misma familia aparecían vinculados a títulos académicos presuntamente irregulares.

“Tenemos una persona que era autoridad en un momento determinado; sus hijas, sus sobrinas... era un clan familiar. A todos les hemos encontrado diplomas falsos”, afirmó la ministra al referirse a los hallazgos realizados durante las investigaciones.

Molinar sostuvo, además, que este tipo de situaciones no correspondería a hechos recientes, sino a prácticas que, según indicó, habrían permanecido durante años dentro del sistema educativo.

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Las investigaciones sobre presuntos diplomas falsos comenzaron a cobrar fuerza en febrero de 2026, cuando, durante el Concurso Masivo de Nombramiento para el año lectivo, se detectaron alrededor de 16 documentos presuntamente alterados. Posteriormente, los hallazgos fueron remitidos al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Meses después, en abril, la asesoría legal del Meduca presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por una serie de irregularidades detectadas en los registros de docentes seleccionados durante el proceso de nombramientos.

Como parte de las diligencias, el 27 de abril, la Fiscalía Anticorrupción realizó una inspección ocular en las instalaciones del Meduca, ubicadas en Cárdenas, dentro de una investigación por presuntos delitos contra la administración pública y contra la fe pública.

Durante el procedimiento se recopilaron elementos para determinar posibles responsabilidades penales relacionadas con el uso de documentos alterados y establecer posibles vínculos entre las personas involucradas.

El caso también se desarrolla en medio de la salida de más de 200 docentes y funcionarios, entre renuncias y desvinculaciones registradas durante las investigaciones vinculadas con este escándalo.