Una autoridad, hijas y sobrinas: Meduca detecta clan con diplomas falsos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una exautoridad, junto con hijas y sobrinas, figura entre los casos detectados por Meduca en las investigaciones por diplomas falsos, un escándalo que ya acumula 401 denuncias.

Una persona que ocupó un cargo de autoridad dentro del sistema educativo, junto con sus hijas y sobrinas, figura entre los casos detectados por el Ministerio de Educación (Meduca) dentro de las investigaciones que mantiene abiertas por el uso de diplomas falsos en el sistema educativo oficial.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, reveló que las pesquisas han permitido identificar lo que describió como un “clan familiar”, en el que varios integrantes de una misma familia aparecían vinculados a títulos académicos irregulares utilizados dentro de los procesos del sistema educativo.

“Tenemos una persona que era autoridad en un momento determinado; sus hijas, sus sobrinas, era un clan familiar. A todos les hemos encontrado diplomas falsos”, afirmó la ministra en la última oportunidad que abordó el tema.

Molinar sostuvo que este tipo de hallazgos refleja una situación que, según indicó, no surgió recientemente, sino que se habría mantenido durante años dentro del sistema y con conocimiento de diferentes personas.

“Esto no ha ocurrido ayer; esto se viene construyendo y es una estructura que se ha sostenido en el tiempo con la complicidad de mucha gente”, expresó.

Las autoridades explicaron que entre los documentos cuestionados figuran maestrías, posgrados y especializaciones que presuntamente eran utilizados para incrementar puntajes dentro del sistema de selección y nombramiento docente.

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Estos puntos permitían mejorar posiciones dentro de los concursos y, en algunos casos, obtener beneficios económicos derivados de una mejor ubicación dentro de la estructura educativa.

De acuerdo con Molinar, el impacto económico relacionado con estas irregularidades supera los 100 millones de dólares. Sin embargo, indicó que todavía existe un número importante de expedientes que continúan en proceso de revisión y validación.

La ministra informó además que recientemente fueron detectados 200 nuevos casos vinculados a presuntos diplomas falsificados como parte de las investigaciones que desarrolla la entidad. Con estos hallazgos, la cifra acumulada de denuncias remitidas a las autoridades competentes asciende a 401 casos.

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Molinar indicó que las verificaciones se realizan con apoyo de universidades públicas y particulares. Según explicó, algunas instituciones académicas han confirmado que determinadas personas señaladas nunca estuvieron matriculadas o no cursaron estudios en esos centros universitarios.

Para evitar nuevas situaciones similares, el Meduca trabaja junto con la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) en el desarrollo de un sistema digital que permitirá validar títulos académicos y verificar información de forma más rápida y segura.

Del hallazgo a la investigación

Las investigaciones relacionadas con este caso comenzaron a tomar fuerza en febrero de 2026, cuando durante el Concurso Masivo de Nombramiento para el año lectivo se detectaron alrededor de 16 documentos presuntamente alterados. Estos hallazgos fueron remitidos posteriormente al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Meses después, en abril, la asesoría legal del Meduca presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por una serie de irregularidades detectadas en registros de docentes seleccionados durante el proceso de nombramientos.

Como parte de las diligencias, el 27 de abril la Fiscalía Anticorrupción realizó una inspección ocular en las instalaciones del Meduca, ubicadas en Cárdenas, dentro de una investigación por presuntos delitos contra la administración pública y contra la fe pública.

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Durante el procedimiento se recopilaron elementos para determinar posibles responsabilidades penales relacionadas con el uso de diplomas alterados y establecer vínculos con las personas involucradas.

El caso se desarrolla además en medio de la salida de más de 200 docentes y funcionarios, entre renuncias y desvinculaciones registradas durante las investigaciones vinculadas con este escándalo.