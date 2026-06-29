‘No le temo a auditorías’: candidata a la rectoría de la UP, Migdalia Bustamante

ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

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La candidata a la rectoría de la UP, Migdalia Bustamante, es docente con más de 40 años de trayectoria y decana de la Facultad de Ciencias de la Educación.

La candidata a la rectoría de la Universidad de Panamá (UP), Migdalia Bustamante Villarreal, afirmó que no teme a los procesos de auditoría ni a eventuales cambios estructurales dentro de la principal casa de estudios superiores del país. Sostuvo que su propuesta de gestión se fundamenta en la transparencia, la rendición de cuentas y la transformación integral de la institución.

Bustamante, docente con más de 40 años de trayectoria y decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, aseguró que su aspiración surge de la necesidad de impulsar “nuevos aires” en la conducción académica y administrativa. Planteó que la universidad requiere una renovación profunda que fortalezca su prestigio y responda a las demandas actuales de la educación superior.

“Creo que la Universidad de Panamá se merece nuevos rumbos, nuevos aires, con olor a dama”, expresó la aspirante, al señalar que su eventual administración estaría abierta a la fiscalización interna y externa de la gestión universitaria.

La candidata explicó que su plan de trabajo se organiza en acciones de corto, mediano y largo plazo, con énfasis en tres ejes: docencia, investigación y gestión administrativa. En el ámbito académico, propuso elevar la calidad de la enseñanza hacia estándares de mayor pertinencia, inclusión y transparencia.

En cuanto a los estudiantes, indicó que deben ser el eje central de la transformación universitaria. Planteó mejorar las condiciones de infraestructura, incluyendo aulas adecuadas, espacios de estudio, servicios sanitarios funcionales y cafeterías en mejores condiciones. También destacó la necesidad de garantizar seguridad, movilidad académica y oportunidades basadas en el mérito.

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Sobre el personal docente, Bustamante enfatizó la importancia de respetar las categorías académicas y garantizar estabilidad laboral. Denunció la existencia de profesores con años de servicio que no reciben pagos regulares o carecen de partidas presupuestarias, situación que, dijo, afecta el funcionamiento institucional.

Respecto al personal administrativo, señaló su papel clave en la universidad. Propuso estabilidad laboral, respeto a los convenios colectivos y reconocimiento a la experiencia y evaluaciones de desempeño. Advirtió que muchos trabajadores permanecen en condición de temporalidad durante años, sin acceso pleno a beneficios.

En materia presupuestaria, planteó la necesidad de mejorar la ejecución de los recursos asignados y fortalecer la transparencia en su uso. Indicó que la gestión financiera debe estar en manos de personal capacitado y con criterios técnicos claros.

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Para 2026, la institución manejará un presupuesto de $317.5 millones, distribuidos en $297.4 millones para funcionamiento y $20 millones para inversión. Inicialmente, se habían solicitado $410 millones, lo que evidencia una brecha significativa entre las necesidades operativas y la asignación final.

La candidata también se refirió a los centros regionales universitarios y extensiones en el interior del país, los cuales, dijo, requieren mejoras en infraestructura, laboratorios, oferta académica y condiciones básicas de funcionamiento. Aseguró que estos espacios han sido históricamente relegados y deben ser fortalecidos.

En el caso de sedes como Colón y San Miguelito, señaló la necesidad de realizar evaluaciones técnicas para definir procesos de rehabilitación o reestructuración, según el estado de cada instalación.

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Bustamante concluyó que su propuesta busca una Universidad de Panamá más moderna, eficiente y transparente, con una gestión orientada a resultados y con mayor control institucional en el uso de los recursos públicos.

Las elecciones para escoger al nuevo rector o rectora de la UP están programadas para el próximo 1 de julio, cuando la comunidad universitaria definirá a la persona que dirigirá la institución para el periodo 2026-2031.