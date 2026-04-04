Pago de Cepanim 2026: así será el registro obligatorio para cobrar en junio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La plataforma para realizar el registro debe estar lista este mes de abril. A través de este sitio, los beneficiarios podrán validar sus datos.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que los jubilados y pensionados que esperan el pago de los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora (Cepanim), correspondientes al 3% de la segunda partida del décimo tercer mes retenida entre 1972 y 1983, deberán completar un proceso de inscripción en la página web de la institución.

La plataforma para realizar el registro debe estar lista este mes de abril. A través de este sitio, los beneficiarios podrán validar sus datos y confirmar si cumplen con los requisitos para recibir el pago previsto para junio de 2026.

Procedimiento de registro

La Oficina de Atención y Entrega de Cepadem (Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes) será la encargada de habilitar el sitio web para que los ciudadanos validen su información y verifiquen si son elegibles para el pago.

Copia de la cédula de identidad personal.

En caso de ser viudo o viuda, el certificado de matrimonio y el certificado de defunción del cónyuge.

Una vez completado el registro, los beneficiarios podrán agendar una cita para la entrega del cheque.

Si el jubilado beneficiario ha fallecido, el pago deberá ser recibido por sus herederos siguiendo un orden de prelación: primero el cónyuge, luego la persona con la que mantuvo una unión de hecho, después los hijos y, en ausencia de estos, otros familiares mediante el proceso de sucesión correspondiente.

Alcance del Cepanim

La Ley 506, sancionada el 15 de enero de 2026, establece el pago de los intereses por mora generados por la retención de la segunda partida del décimo tercer mes correspondiente al período 1972-1983. Esta medida beneficia tanto a servidores públicos como a trabajadores del sector privado que laboraron durante esos años.

Según el MEF, el pago de los intereses adeudados supera los 2 millones de dólares. Cabe recordar que el Cepadem incluía el pago del capital y de los intereses al 3%, mientras que el Cepanim contempla únicamente los intereses por mora generados hasta 2017.

La ley que dio origen a estos pagos fue aprobada por la Asamblea Nacional en 2022, pero inicialmente fue devuelta por el Ejecutivo anterior por razones de inconveniencia. Tras revisar las objeciones, la Asamblea la aprobó por insistencia en tercer debate el 26 de octubre de 2022. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia recibió una objeción de inexequibilidad, que fue desestimada el 25 de agosto de 2025.

Con la habilitación próxima del registro en línea, los jubilados y pensionados podrán asegurarse de recibir sus pagos de manera ordenada y sin contratiempos. El MEF recomienda a los beneficiarios estar atentos a las actualizaciones en su sitio web y preparar la documentación necesaria con anticipación.