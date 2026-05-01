¿Por qué se celebra el Día del Trabajador? La historia que marcó al mundo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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No siempre el 1 de mayo fue una fecha de descanso o conmemoración, detrás hay una historia de largas jornadas laborales, protestas masivas y una lucha que dejó huellas.

Cada año, el primer día del quinto mes del año, el mundo se detiene para conmemorar el Día del Trabajador, una fecha reconocida en decenas de países y marcada por actos, marchas y reflexiones sobre el papel de la fuerza laboral en la sociedad. Pero, ¿cómo inició esta conmemoración?

De acuerdo con la Enciclopedia Británica, el origen de esta fecha tiene raíces en Estados Unidos, donde los trabajadores luchaban por reducir sus jornadas laborales, que llegaban a oscilar entre las 14 y las 20 horas diarias, además de exigir mejores salarios y condiciones dignas de trabajo.

Marcha en la ciudad de Nueva York el Día del Trabajador, 1 de mayo de 1909. Foto tomada de la página web de la Biblioteca Británica.

Con el auge de la Revolución Industrial a principios del siglo XIX, los obreros comenzaron a organizarse en sindicatos para reclamar derechos básicos. Entre sus principales demandas estaba la jornada laboral de ocho horas, bajo el lema “ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas de recreación”. En este contexto, la Federation of Organized Trades and Labor Unions fijó el 1 de mayo de 1886 como la fecha en la que esta reivindicación debía entrar en vigor.

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Sin embargo, la jornada estuvo marcada por protestas y manifestaciones en distintas ciudades de Estados Unidos, especialmente en Chicago, donde las tensiones entre trabajadores y autoridades derivaron en enfrentamientos. El episodio de Haymarket se convirtió en uno de los hechos más emblemáticos de esta lucha, dejando un saldo de obreros muertos y heridos, así como una fuerte represión contra el movimiento sindical.

El día del trabajador en Panamá se estableció en 1914, durante el gobierno de Belisario PorrasFoto: Gabriel Rodríguez/ LP

Años más tarde, en 1889, durante el congreso de la Segunda Internacional Socialista celebrado en París, se decidió proclamar el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores, en homenaje a las luchas obreras y como símbolo de la reivindicación de sus derechos.

Paradójicamente, aunque la fecha tiene su origen en Estados Unidos, en este país se conmemora en septiembre, luego de que el presidente Grover Cleveland optara por trasladar la celebración para evitar posibles disturbios asociados al 1 de mayo.

Cuando el trabajo cambió en Panamá

En Panamá, la jornada laboral de ocho horas se estableció hasta 1914, durante el gobierno de Belisario Porras, con la promulgación de la primera Ley de Trabajo. Este hecho convirtió al país en uno de los pioneros en América Latina en reconocer este derecho laboral.

Belisario Porras

Años después, en 1959, se estableció el salario mínimo mediante la Ley 51, fijando montos que oscilaban entre 0.25 y 0.40 centavos por hora, una normativa que se mantuvo vigente durante 12 años. Estas conquistas fueron el resultado de diversas luchas sociales, entre ellas la recordada Marcha del Hambre y la Desesperación.

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Más allá de su origen histórico, el Día del Trabajador se mantiene como una jornada de reflexión global. En un mundo donde aún persisten desafíos como la informalidad laboral, la desigualdad salarial y la automatización del empleo, esta fecha recuerda que los derechos laborales no son estáticos, sino el resultado de luchas constantes que continúan vigentes.