Registro del Cepanim inicia este mes y los pagos serán desde junio de 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que durante este mes estará disponible la plataforma oficial para el registro de los jubilados beneficiarios del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim).

La entidad informó que actualmente trabaja en el desarrollo del sistema, el cual permitirá consolidar el listado de ciudadanos a quienes se les adeudan pagos por intereses moratorios.

Esta medida responde a un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), relacionado con la retención de la segunda partida del décimo tercer mes entre los años 1983 y 2017.

De acuerdo con el calendario oficial del MEF, los pagos del Cepanim están programados para iniciar en junio de 2026, una vez finalice el proceso de registro y validación de los beneficiarios.

Requisito clave para acceder al pago

El MEF reiteró que será indispensable que los jubilados hayan retirado previamente su Certificado de Pago Negociable de Décimo Tercer Mes (Cepadem), ya que este documento constituye la base legal y técnica para el cálculo del Cepanim.

Sin el Cepadem, el sistema no podrá procesar el pago de intereses, debido a que este certificado garantiza que la información del beneficiario esté debidamente validada en la base de datos institucional.

Los interesados pueden verificar si forman parte del listado de beneficiarios del Cepadem a través del sitio web oficial del MEF.

Nota del editor: Este contenido fue actualizado para corregir un error en la fecha de pago; inicialmente se indicó julio, pero corresponde a junio.