Ventura Vega es el nuevo ministro de Educación tras renuncia de Lucy Molinar

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente de la República, José Raúl Mulino, juramentó este jueves a Ventura Vega como nuevo ministro de Educación, tras la renuncia de Lucy Molinar, presentada ayer.

Molinar explicó que decidió “dar un paso al lado” para facilitar que los procesos en curso puedan avanzar, especialmente el relacionado con las computadoras, con el objetivo de que este sea investigado y aclarado.

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El presidente José Raúl Mulino posesionó este jueves a Ventura Vega Osorio como nuevo titular del Meduca, tras la renuncia de Lucy Molinar.https://t.co/rzCfQioDdq pic.twitter.com/nRGj5Mzkhm — La Prensa Panamá (@prensacom) August 13, 2026

Vega, quien fue director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre entre julio de 2012 y febrero de 2013, es actualmente uno de los hombres de confianza del presidente Mulino.

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Hasta su designación como ministro de Educación, se desempeñaba como secretario general de la Contraloría General de la República.

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