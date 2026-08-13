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    Educación panameña

    Ventura Vega es el nuevo ministro de Educación tras renuncia de Lucy Molinar

    Aleida Samaniego C.
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    Ventura Vega es el nuevo ministro de Educación tras renuncia de Lucy Molinar
    Este jueves, 13 de Agosto, el presidente de la República José Raúl Mulino posesionó a Ventura Vega Osorio como nuevo Ministro de Educación. Foto: Cortesía Presidencia

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, juramentó este jueves a Ventura Vega como nuevo ministro de Educación, tras la renuncia de Lucy Molinar, presentada ayer.

    +info

    Lucy Molinar renuncia como ministra de Educación tras 25 meses de gestión

    Molinar explicó que decidió “dar un paso al lado” para facilitar que los procesos en curso puedan avanzar, especialmente el relacionado con las computadoras, con el objetivo de que este sea investigado y aclarado.

    Lea también: Millones invertidos en laptops: Panamá repetiría error educativo, advierte estudio

    Vega, quien fue director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre entre julio de 2012 y febrero de 2013, es actualmente uno de los hombres de confianza del presidente Mulino.

    Lea también: ¿Qué pasa en el Meduca? Sevillano renuncia y Lucy Molinar no va al Gabinete

    Hasta su designación como ministro de Educación, se desempeñaba como secretario general de la Contraloría General de la República.

    Información en desarrollo.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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