YouTube planearía lanzar un servicio de música de pago para marzo

YouTube planea presentar un servicio de música por suscripción en marzo, según fuentes familiarizadas con el tema, el tercer intento de la empresa matriz Alphabet Inc. para recuperar terreno frente a sus rivales Spotify y Apple.

El nuevo servicio podría ayudar a apaciguar a los ejecutivos de la industria discográfica que han presionado para obtener más ingresos de YouTube.

Warner Music Group, una de las tres principales compañías discográficas del mundo, ya se registró, dijeron las fuentes, que solicitaron mantener su identidad en reserva por tratarse de negociaciones de carácter privado.

YouTube también está en conversaciones con las otras dos discográficas, Sony Music Entertainment y Universal Music Group, además de Merlin, un consorcio de sellos independientes, señalaron las fuentes.

Los servicios por suscripción de Spotify y Apple Music han impulsado una recuperación en el negocio de la música, que está creciendo nuevamente después de casi dos décadas de declive.

Sin embargo, las principales discográficas dicen que el crecimiento sería aún más significativo si no fuera por YouTube, que critican por no compensarlos lo suficiente, teniendo en cuenta la cantidad de personas que usan el sitio para escuchar canciones.

La música es uno de los géneros de video más populares en YouTube, que atrae a más de mil millones de usuarios al mes.

YouTube no ha tenido el mismo éxito que Apple o Spotify para convencer a la gente de suscribirse a sus servicios de música pagada, aunque no es porque no lo hayan intentado.

Google introdujo el servicio de reproducción de audio Google Play Music en 2011. YouTube Music Key apareció en 2014 y ofrece a los suscriptores videos musicales sin anuncios. Eso se transformó en YouTube Red en 2016, que permite a los usuarios mirar cualquier video sin publicidad.

El nuevo servicio, denominado internamente Remix, incluiría reproducción a pedido, similar a Spotify, e incorporaría elementos de YouTube, como videoclips, dijeron las fuentes.