Arepa S.O.S: una jornada de sabores y solidaridad por las víctimas de los terremotos en Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El aroma de las arepas recién hechas, la música, las bebidas refrescantes y las largas filas de personas ansiosas por probar combinaciones únicas fueron el escenario de Arepa S.O.S., una jornada solidaria organizada por la comunidad venezolana en Panamá para recaudar fondos destinados a las víctimas del doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio de 2026.

La actividad, realizada en el restaurante venezolano La Arepería, reunió a ocho chefs de distintas nacionalidades y representantes de reconocidos restaurantes, quienes prepararon versiones gourmet de la tradicional arepa venezolana, fusionándola con sabores de diferentes culturas gastronómicas.

De acuerdo con Corina Briceño, una de las organizadoras del evento, la iniciativa nació como una respuesta solidaria a la emergencia que vive Venezuela tras los terremotos. “Es una respuesta urgente ante la crisis y la tragedia que está ocurriendo en Venezuela”, expresó.

Briceño explicó que el objetivo es que la arepa se convierta en un símbolo de integración entre ambas naciones. “Queremos que la arepa sea ese mensaje de unión y un símbolo de la cultura culinaria venezolana que se adapta muy bien a la panameña”, afirmó.

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Desde el mediodía de este sábado 4 de julio, cientos de personas acudieron al evento para apoyar la causa. Los asistentes pudieron degustar arepas inspiradas en la gastronomía griega, italiana, peruana y panameña, además de una opción vegetariana para quienes prefieren evitar los productos de origen animal.

El Arepa S.O.S fusionó diferentes tipos de cultura y reunió a cientos de personas. Los fondos serán donados a los afectados por los sismos en Venezuela. LP/Anel Asprilla

Uno de los participantes fue el chef peruano Javi Estévez, creador de la arepa “Arepán con chicharrón”, una propuesta inspirada en el tradicional pan con chicharrón peruano, preparada con salsa criolla y mayonesa de ajo. “La manera que tuvimos de aportar fue haciendo lo que mejor sabemos hacer: cocinar”, comentó.

Cientos de personas acudieron desde las 12 p.m. del sábado 4 de julio a apoyar la causa y degustar los platos. LP/Anel Asprilla.

La respuesta del público fue inmediata. Desde las primeras horas de la jornada, decenas de personas formaron largas filas para adquirir alguna de las creaciones culinarias de los chefs invitados. Entre ellas estuvo Sofía, quien aseguró que decidió asistir para aportar “su granito de arena”. “Estoy segura de que cada arepa tiene su toque y quiero probarlas todas”, dijo entre risas, al revelar que incluso planeaba regresar durante la noche para seguir colaborando con la iniciativa.

Entre harina, planchas calientes y muestras de solidaridad, la comunidad venezolana residente en Panamá encontró una forma de responder a la tragedia. En esta ocasión, la arepa fue mucho más que un plato tradicional: se convirtió en un puente de esperanza para quienes atraviesan uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. “La arepa que te comas hoy se va a transformar en un plato de comida para alguien que lo necesita”, concluyó Briceño.

En el evento participaron 8 chefs que confeccionaron 8 opciones. LP/Anel Asprilla.

La iniciativa surgió como respuesta a los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados en Venezuela el pasado 24 de junio, una tragedia que, según el más reciente balance oficial, ha dejado más de 2.900 fallecidos y más de 16.000 personas sin hogar. Los sismos devastaron principalmente el estado de La Guaira y afectaron varios sectores de Caracas, aunque con menor intensidad que en la región costera.

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