Panamá, 03 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 03 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Farándula

    Ariana Grande se alejará de los focos tras su gira ante el ´constante escrutinio público´

    La cantante anunció que se tomará una pausa de la vida pública tras finalizar su gira ‘The Eternal Sunshine Tour’.

    EFE
    Ariana Grande se alejará de los focos tras su gira ante el ´constante escrutinio público´
    La cantante ha sido foco de constantes cuestionamientos debido a su apariencia física. Foto: EFE.

    La cantante estadounidense Ariana Grande se alejará de los focos tras acabar su gira ‘The Eternal Sunshine Tour’ y finalmente no participará en el musical ‘Sunday in the Park with George’, en Londres, ante el “escrutinio público constante”, según informan este domingo diversos medios de la farándula.

    Un representante de la artista declaró a People y Deadline que Ariana Grande “se alejará temporalmente de la vida pública” al acabar el tour en Londres el próximo 1 de septiembre.

    También podría leer: Ballet Nacional de Panamá lleva la danza folclórica a la Feria Nacional de Artesanías

    “Está deseando terminar la gira por todo lo alto, con buena salud y feliz, para luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y sus apariciones públicas, que le han supuesto un escrutinio público interminable y constante”, explicó este representante.

    Además, agregó que la gira, que comenzó el pasado 6 de junio en California, “ha sido una experiencia maravillosa para ella”: “Quiere mucho a sus fanáticos y ha disfrutado muchísimo cada minuto del tour”.

    En los últimos meses, Ariana ha estado en el foco mediático y ha recibido numerosos comentarios por parte del público, que cuestiona su aspecto físico y su estado de salud al considerar que la artista padece un trastorno de alimentación.

    También podría leer: Andrés Silva lleva la biodiversidad panameña hasta Japón a través del arte

    La cantante de 33 años lanzó el pasado viernes su octavo álbum de estudio, ‘Petal’, y el videoclip de su sencillo del mismo nombre ha intensificado el debate en redes sociales sobre su salud.

    Una fuente cercana a la también actriz recalcó a People que el espectáculo que ofrece en sus conciertos “es muy físico y requiere una gran capacidad atlética”, y aseguró que “actúa de manera saludable y con éxito a un nivel muy alto noche tras noche”.

    La revista confirmó que la artista no participará en la reposición del musical ‘Sunday in the Park with George’, en el West End de Londres, prevista para el próximo verano y donde iba a compartir escenario con su compañero de reparto en ‘Wicked’ Jonathan Bailey.

    EFE

    Agencia de noticias

    Última Hora

    • 17:20 Veraguas, líder de la conferencia oeste de LPF tras remontar con doblete de Hernández Leer más
    • 17:07 Unión Coclé sorprende al San Francisco con doblete de Lashley Leer más
    • 17:00 La cultura del resumen... y de creer que ya sabemos Leer más
    • 16:31 Ariana Grande se alejará de los focos tras su gira ante el ´constante escrutinio público´ Leer más
    • 16:00 El impacto de la tecnología en la vida cotidiana Leer más
    • 15:42 Las reformas y el nieto de Raúl Castro le abren una grieta a La Habana por su izquierda Leer más
    • 15:33 Doblete del panameño Newton Williams pone al Saprissa como líder en el fútbol de Costa Rica Leer más
    • 15:10 Canal de Panamá remueve buque que se quedó sin energía cerca del Puente de las Américas Leer más
    • 14:47 Comercio mundial crece, pero los costos marítimos y logísticos presionan los precios Leer más
    • 14:30 Xabi Alonso dice que la cicatriz por su salida del Madrid ‘está curada’ Leer más