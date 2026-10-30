NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

¡Las buenas noticias también cuentan! Cada viernes, descubre cinco historias y logros que dejaron una huella positiva en Panamá.

1.) El futuro del mercado laboral en Panamá: las habilidades humanas como complemento de la inteligencia artificial

En el conversatorio ‘En Contacto’, especialistas analizaron esta semana cómo la inteligencia artificial transforma el empleo y por qué las habilidades humanas serán clave para el futuro profesional.

2.) Teatro Nacional de Panamá: 118 años entre la historia y el desafío de conquistar nuevos públicos

Inaugurado el 1 de octubre de 1908, el emblemático edificio ha atravesado cuatro restauraciones formales y hoy busca mantener vivo su vínculo con las audiencias, sin descuidar la conservación de su patrimonio.

3.) La periodista panameña María de los Ángeles Muñoz se suma al equipo de Telemundo

La comunicadora panameña María de los Ángeles Muñoz es una de las nuevas incorporaciones del medio de comunicación Telemundo, donde se desempeñará como reportera. El anuncio fue realizado por el canal Telemundo 49 a través de sus redes sociales.

4.) Felipe Baloy destaca la evolución de sus jugadores antes del Mundial de Catar 2026

La selección panameña realizará un campamento en Emiratos Árabes Unidos del 2 al 12 de noviembre, con tres partidos internacionales, como última etapa de preparación para la Copa del Mundo Sub-17.

5.) Panamá será sede del Clasificatorio Centrobasket al FIBA AmeriCup Sub-16 Femenino 2027

La ciudad de Panamá albergará en diciembre el Clasificatorio Centrobasket al FIBA AmeriCup Sub-16 Femenino 2027, según confirmó la Oficina Regional de FIBA en las Américas. El torneo reunirá a selecciones de Centroamérica y el Caribe que buscarán un cupo para el campeonato continental del próximo año.