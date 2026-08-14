De monedas a una espada de Bolívar: las piezas históricas que se exhibirán en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La muestra incluirá monedas panameñas, billetes de 1941, medallas conmemorativas y una réplica de una espada vinculada con el Libertador venezolano.

Una espada vinculada con Simón Bolívar, monedas acuñadas para recordar el Congreso Anfictiónico de 1826 y billetes de gran valor histórico y cultural, procedentes de países que en su momento formaron parte de la Gran Colombia y que hoy son piezas de colección, estarán reunidos en Panamá a través de una exposición internacional que busca contar parte de la historia de la región.

La actividad se realizará en el marco del bicentenario del Congreso Anfictiónico, celebrado en Panamá en el siglo XIX, y reunirá piezas procedentes de Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador, vinculadas con Bolívar y con distintas conmemoraciones que se han realizado a través de los años.

Las piezas serán exhibidas este sábado 15 y domingo 16 de agosto, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., en el edificio del diario La Prensa, ubicado en la avenida 12 de Octubre, en Hato Pintado, y la actividad estará abierta a todo público.

Exposición en La Biblioteca Roberto Chiari Canal de Panamá en enero de 2026. Foto: Cortesía PTY Collections Groups

Además, el evento contará con cuatro conferencias, una por cada país participante, en las que se hablará sobre el impacto de Bolívar en la numismática.

¿Qué podrá ver el público?

Entre las piezas que estarán en exhibición destaca una réplica de una de las espadas vinculadas con Simón Bolívar. La pieza toma como referencia la espada que el Gobierno de Perú entregó al Libertador en 1824, como reconocimiento por su aporte a la independencia de ese país.

De acuerdo con Eduardo Lay, uno de los organizadores del evento, la espada original se encuentra en un museo en Colombia y está elaborada en oro y diamantes. Señaló que la que estará en Panamá es una réplica que perteneció a un general venezolano y que forma parte de una colección privada.

Parte de la exposición de monedas en el centro de Conveciones Amador en abril 2026. Foto: Cortesía PTY Collections Groups

Entre las piezas panameñas habrá monedas y medallas relacionadas con diferentes conmemoraciones históricas. También se exhibirán piezas de la colección clásica de Panamá, correspondiente a las monedas republicanas acuñadas entre 1904 y 1962, las cuales, según el experto, en su mayoría fueron hechas de plata, con excepción de las monedas de uno y cinco centavos.

Adicionalmente, reveló que probablemente se encontrará un billete de la serie “41”, que se encuentra entre los más costosos de Latinoamérica.

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Congreso Anfictiónico

La historia del Congreso Anfictiónico no solo permanece en documentos y libros. También quedó representada en monedas y medallas creadas para recordar el encuentro que Simón Bolívar convocó en Panamá en 1826 y que reunió a representantes de varias naciones de América que habían sido creadas después del proceso de independencia de España.

Los billetes de la serie de 1941 forman parte de las piezas más destacadas de la numismática panameña. Foto: Cortesía PTY Collections Groups

A través de estas piezas, la exposición conecta el pasado con el presente: objetos creados para conmemorar distintos aniversarios del Congreso Anfictiónico se convierten ahora en parte de una colección que busca acercar esa historia a nuevas generaciones.

¿Por qué una moneda puede ser tan costosa?

El valor de una moneda no está determinado únicamente por su antigüedad. Para los coleccionistas, factores como el estado de conservación, la cantidad de piezas que fueron acuñadas, su rareza y la demanda pueden hacer que una moneda alcance un precio mucho mayor al que indica su denominación.

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Una pieza que fue producida en pocas unidades o que se conserva en condiciones excepcionales puede ser especialmente buscada por los coleccionistas. Por eso, dos monedas aparentemente similares pueden tener valores muy diferentes dependiendo de sus características y de qué tan difícil sea encontrarlas.

El evento es realizado por PTY Collections Group, un grupo de personas amantes de la numismática que se dedica al fomento de la cultura a través de las colecciones y las monedas.