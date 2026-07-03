¿El calor extremo llegó para quedarse? Esto explican los expertos sobre Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las alertas por sensación térmica de hasta 40 °C mantienen al país en una fase de calor. Expertos aclaran cuál es el papel de El Niño, la humedad y el cambio climático.

“Calor intenso para mañana. Sensación térmica de 41°C”. Este tipo de notificaciones se ha vuelto común en los celulares de muchos panameños durante la última semana. La situación no es exclusiva del país: Europa enfrenta una intensa ola de calor que ha dejado miles de fallecidos y, en Estados Unidos, al menos la mitad de la población experimenta temperaturas extremas, según medios internacionales.

El contexto global refleja una tendencia preocupante. De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), 2025 fue el segundo año más cálido en los 176 años de registros.

Además, 2023, 2024 y 2025 conforman el trío de años más calurosos jamás registrados, mientras que el período 2015-2025 representa la década más cálida desde que existen mediciones.

En nuestro país a pesar de que las temperaturas no están rompiendo records, la sensación térmica causa malestares. Foto: aptura de pantalla del sitio web Meteored Panamá.

Cuando el termómetro no lo dice todo

En medio de este panorama surge la pregunta: ¿el calor extremo que sienten los panameños llegó para quedarse?

Luz Graciela de Calzadilla, directora general del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), explicó que las altas temperaturas responden a varios factores, principalmente al fenómeno de El Niño, El Niño, que reduce las lluvias, sobre todo en el Pacífico, y favorece el aumento de la temperatura del aire.

Luz Graciela de Calzadilla, directora del Instituto de Hidrología y Meteorología de Panamá. Foto: Archivo.

Además, el pronóstico para junio, julio y agosto prevé temperaturas de hasta 3 °C por encima del promedio.

La especialista aclaró que el problema no es únicamente la temperatura. La sensación térmica, resultado de la combinación entre calor y humedad, hace que el ambiente se perciba mucho más sofocante.

Aunque llueva menos, Panamá sigue siendo un país tropical con alta humedad.

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“Nosotros que manejamos bases de datos de más de 30 años de registro, de casi más de 300 estaciones meteorológicas e hidrológicas en el país, nosotros con toda la responsabilidad te decimos que no es la primera vez que nosotros tenemos sensación térmica de 40”, manifestó.

De acuerdo con medios internacionales en Estados Unidos al menos la mitad de su población sufre con las altas temperaturas. Foto: Captura de pantalla del sitio web Meteored Panamá.

Con ello, desestimó el pensamiento que muchas veces se tiene sobre las temperaturas, de que se trata de “algo nuevo”.

De hecho, entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 se registraron valores de hasta 45 °C, principalmente en Veraguas y otras zonas del Pacífico.

¿Es culpa del cambio climático?

La ingeniera manifestó, además, que, si bien el cambio climático es una realidad y ha provocado el aumento de las temperaturas a nivel global, aclaró que no todo el calor que experimentamos en el país se puede relacionar con esto.

“El cambio climático son cambios en el tiempo”, explicó. Los registros de entre 30 y 40 años muestran un aumento lento de las temperaturas máximas y mínimas, lo que constituye evidencia del cambio climático.

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No obstante, insistió en que las altas temperaturas y la sensación térmica que actualmente experimenta Panamá están asociadas principalmente a El Niño.

“Estas altas temperaturas, la sensación térmica elevada y esa alteración va a pasar cuando terminen los efectos del fenómeno de El Niño”, explicó.

¿Esto quiere decir que las temperaturas y esta sensación de sofoco llegaron para quedarse? Según la ingeniera, la respuesta es no.

Paises como España, Francia o Alemania desde hace semanas enfrentan probemas con la temperatura y acumulan varios fallecidos. Foto:Captura de pantalla del sitio web Meteored Panamá.

“No, no, no. Esto no va a ser la nueva normalidad”, afirmó. Las altas temperaturas y las sensaciones térmicas elevadas disminuirán una vez finalicen los efectos de El Niño, recalcó.

“Estas altas temperaturas, la sensación térmica elevada y esa alteración va a pasar cuando terminen los efectos del fenómeno del Niño”, indicó.

Señaló que, estadísticamente, el fenómeno de El Niño suele durar entre nueve y dieciocho meses. En esta ocasión, sus efectos podrían extenderse hasta la próxima temporada seca y, mientras el fenómeno permanezca activo, continuarán registrándose temperaturas por encima de lo habitual.

También explicó que, aunque Panamá se encuentra en temporada lluviosa, las precipitaciones seguirán siendo inferiores a lo normal.

Se espera que el fenómeno de El Niño termine con la temporada seca de el próximo año. Foto: LP/ Elysée Fernández

“No es que no vaya a llover, sino que va a llover menos”, señaló.

Añadió que ese comportamiento se refleja en aguaceros intensos, con descargas eléctricas y fuertes vientos de corta duración, seguidos por varios días consecutivos sin lluvia, un patrón característico de El Niño.