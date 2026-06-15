Hipotiroidismo: la enfermedad hormonal que muchas veces se confunde con estrés

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El aumento de peso a pesar de tener buenos hábitos alimenticios, el cansancio y la falta de energía; el estreñimiento, la piel seca, la caída del cabello y la poca tolerancia al frío son algunos de los síntomas a los que prestar atención.

Una pequeña glándula ubicada en la base del cuello puede influir en el peso, la energía, el estado de ánimo e incluso la salud cardiovascular de las personas. Lo que muchos atribuyen al estrés o al paso de los años podría tener una causa hormonal: el hipotiroidismo.

Es la enfermedad más frecuente de la glándula tiroides y ocurre cuando esta produce menos hormonas T3 y T4, que son las encargadas de enviar mensajes químicos a la sangre y controlar diversas funciones de células y órganos.

De acuerdo con la especialista en medicina interna y endocrinología Guadalupe Pérez, el diagnóstico se realiza mediante análisis de sangre que evalúan las hormonas TSH, T3 y T4 y, aunque puede afectar a cualquier persona, es más común en mujeres mayores de 50 años.

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La endocrinóloga manifestó que en nuestro país no existen datos específicos sobre cuántas personas padecen esta enfermedad. Sin embargo, se estima que en Latinoamérica la prevalencia puede alcanzar el 10% y, a nivel mundial, se encuentra entre el 5% y el 20%.

Banderas rojas

El aumento de peso a pesar de tener buenos hábitos alimenticios, el cansancio y la falta de energía, el estreñimiento, la piel seca, la caída del cabello y la poca tolerancia al frío son algunos de los síntomas.

Por otro lado, la especialista señaló que debemos prestar especial atención a los cambios en el estado de ánimo, la depresión y las alteraciones menstruales en el caso de las mujeres; y a la disminución de la libido y la disfunción eréctil, en el caso de los hombres.

Y, aunque muchas veces la enfermedad comienza poco a poco, por lo que muchos podrían pensar que se trata de algo pasajero, es una de las enfermedades endocrinas más comunes del mundo.

¿Qué la causa?

Aunque antes esta enfermedad se producía debido al déficit de yodo, actualmente esta razón es poco frecuente. En la actualidad, la causa más común es la tiroiditis de Hashimoto, una enfermedad autoinmune en la que el organismo ataca la glándula tiroides.

Detrás de esta enfermedad inmunológica generalmente se encuentra un estímulo externo fuerte, causado por un virus, un hongo o una bacteria, o porque el paciente ha estado bajo un estrés psicológico intenso. De acuerdo con la doctora Pérez, esto activa el sistema inmunológico y, en lugar de proteger únicamente al organismo, comienza a atacar la glándula tiroides.

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La doctora mencionó que, para prevenir no solo el hipotiroidismo, sino la mayoría de las enfermedades del sistema endocrino, es primordial hacer ejercicio regularmente, mantener una alimentación saludable, dormir al menos siete horas, hidratarse constantemente, evitar a toda costa la automedicación y consultar a un médico al notar síntomas extraños que persisten.

¿Cura o tratamiento?

El hipotiroidismo es una enfermedad crónica, es decir, no tiene cura, pero sí tratamiento. Este se toma de forma diaria y bajo control de un especialista y, de acuerdo con la endocrinóloga, la mayoría de los pacientes experimenta una mejoría significativa de los síntomas.

Aunque se trata de un medicamento bastante estándar para la mayoría de los casos, la doctora dejó claro que es primordial realizar un seguimiento médico para ajustar la dosis y asegurarse que sea la adecuada para cada persona.

Un sistema pequeño, un impacto enorme

“Las alteraciones del sistema endocrino son unas de las más prevalentes en Panamá”, reveló la doctora Pérez, quien añadió que en el país son pocos los especialistas que atienden este tipo de patologías. “Somos pocos endocrinólogos y hay mucha prevalencia de la enfermedad”, dijo.

“Las patologías más comunes son la diabetes tipo 2, la obesidad, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, el nódulo tiroideo y el colesterol alto con triglicéridos altos”, manifestó, enumerando parte del panorama endocrinológico del país.

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Aunque permanece casi oculto entre la compleja red de sistemas que operan en nuestro cuerpo, el sistema endocrino está compuesto por una red de glándulas y hormonas que coordinan muchas de las funciones del organismo. Es el encargado de enviar las señales que le indican al cuerpo cómo y cuándo realizar procesos vitales como el sueño, el estado de ánimo y los niveles de energía.

Es decir, si el cuerpo fuera una ciudad, este sistema sería la red de comunicación.