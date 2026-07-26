La huella de los abuelos dura toda la vida

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Más que consentir, los abuelos transmiten historias, valores y afecto. Ahora, la evidencia científica confirma que ese vínculo deja huellas positivas en ambas generaciones.

“Lo primero que se me viene a la mente cuando me mencionan a mis abuelos es felicidad”, dice Valentina.

Ella vivió con sus abuelos los primeros diez años de su vida. Fueron quienes la consintieron durante la infancia, pero también quienes sostuvieron a su familia durante las tormentas que traen consigo los momentos difíciles.

Para muchas personas, los abuelos representan mucho más que un vínculo familiar. Son quienes conservan la memoria de una familia entre fotografías antiguas, figuras de porcelana, comidas preparadas al tanteo y con la receta del corazón, conversaciones largas y recuerdos de una época en la que la vida parecía transcurrir con mayor calma.

También son quienes esperan, con la misma ilusión de siempre, una llamada, una visita o un abrazo.

Con el paso de los años, se convierten en uno de los pilares más valiosos del hogar: transmiten tradiciones, conservan relatos que parecían olvidados y ayudan a conectar el pasado con las nuevas generaciones.

En ellos conviven las historias de padres, hijos y nietos. Guardan anécdotas que no siempre quedan escritas, pero que perduran a través de conversaciones alrededor de sillas mecedoras en el portal de una casa, de una receta repetida durante años o de un consejo que permanece incluso cuando ya no están.

Por eso, más allá de la nostalgia, surge una pregunta: ¿qué hace que la relación entre los abuelos y sus nietos sea tan importante?

Según el INEC en su último Censo, en el país contamos con una población de más de 500 mil personas con más de 60 años. Foto: Gabriel Rodríguez

La respuesta no es únicamente emocional. La ciencia también ha comenzado a estudiar el impacto de este vínculo. Una revisión publicada este año en el Journal of Family Theory & Review, que analizó 59 investigaciones con más de 71 mil participantes, concluyó que una relación cercana entre abuelos y nietos se asocia con mejores resultados en el desarrollo emocional, social y cognitivo de los niños.

La investigación que lleva por nombre “La relación entre abuelos y nietos y los resultados del desarrollo de los nietos: una revisión sistemática con meta-análisis”, reunió estudios realizados durante dos décadas, entre 2002 y 2022, y confirmó que una relación sólida entre abuelos y nietos tiene un impacto positivo y significativo en el desarrollo de los más jóvenes.

Los investigadores encontraron que la cercanía emocional, la confianza y el apoyo percibido influyen mucho más en el bienestar de los nietos que la simple frecuencia de las visitas o el tiempo dedicado al cuidado físico. En otras palabras, un abrazo significativo o una conversación profunda pueden tener más peso que pasar horas juntos sin una conexión emocional.

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El estudio también destacó que la influencia de los abuelos es especialmente importante en familias que atraviesan situaciones de estrés, como pobreza, divorcio o familias monoparentales. En estos escenarios, los abuelos pueden convertirse en una red de apoyo que ayuda a los nietos a enfrentar las dificultades con mejores herramientas emocionales.

Además, la revisión puso en evidencia científica algo que muchas personas que han crecido junto a sus abuelos ya sabían: ellos son maestros de la vida social. Actúan como puentes que ayudan a sus nietos a desarrollar empatía y habilidades para relacionarse con los demás, además de convertirse en referentes emocionales durante etapas como la adolescencia o incluso la adultez.

“Todas las historias se conectan en los abuelos”

Para José Alejandro, los abuelos son el punto donde convergen las historias familiares.

“Todas las historias se conectan en los abuelos”, dice.

Para él, conocer las historias familiares permite entender de dónde vienen las personas y cómo esas experiencias influyen en quiénes son hoy.

“Si no sabemos de dónde venimos, muy poco vamos a saber hacia dónde vamos”, reflexiona.

Los abuelos suelen ser un refugio en medio de los problemas que una familia puede tener. Foto: Elyseé Fernández.

Esa percepción coincide con los hallazgos de la revisión publicada en Journal of Family Theory & Review, que señala que los abuelos fortalecen el sentido de pertenencia, transmiten valores e identidad familiar y contribuyen al desarrollo social y emocional de sus nietos.

La evidencia científica respalda así una idea que muchas familias han experimentado durante generaciones: los abuelos no solo acompañan, también construyen recuerdos, transmiten aprendizajes y ayudan a formar la identidad de sus predecesores.

Este estudio no solo representa una caricia al alma de los abuelos, sino también un llamado a fortalecer los vínculos entre generaciones. Los expertos sugieren que las políticas públicas deberían fomentar la solidaridad intergeneracional, creando espacios donde abuelos y nietos puedan compartir actividades significativas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el cuidado de las personas mayores va mucho más allá de atender sus necesidades físicas y destaca que mantener vínculos familiares y sociales, promover su participación en la comunidad, respetar su autonomía y prevenir el aislamiento son aspectos fundamentales para favorecer un envejecimiento saludable.

Es importante brindar compañía durante esta étapa de la vida. Foto: Elyseé Fernández.

Isabella es consciente de ello y reconoce que muchas veces “damos por hecho que siempre estarán ahí, cuando en realidad deberíamos decirles cuánto los queremos, agradecerles por todo lo que han hecho por nosotros y disfrutar cada momento a su lado”.

Añade que es importante aprovechar el tiempo que se puede compartir con ellos y demostrarles que son el núcleo del hogar.

“Cuando queremos expresar todo lo que sentimos, puede ser demasiado tarde”, manifestó.

Las reflexiones de Valentina, José e Isabella reflejan una experiencia compartida por miles de familias panameñas. Y esa realidad adquiere aún más relevancia si se observa el cambio demográfico que atraviesa el país.

En Panamá, el último censo de población del Instituo Nacional de Estadística y Censo reveló que más de medio millón de personas tienen 60 años o más, lo que representa alrededor del 12% de la población nacional. Las proyecciones indican que para 2050 este grupo representará cerca de una quinta parte de la población, una tendencia que también se observa a nivel mundial, donde la población mayor de 60 años superará los 2,100 millones.

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Este 26 de julio, cuando se conmemora el Día del Abuelo, la celebración va más allá de una fecha en el calendario. Es una oportunidad para agradecer a quienes han sido refugio, maestros y guardianes de la memoria familiar