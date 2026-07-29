Panamá dice presente en los Premios Juventud con cinco nominados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Sech, Boza, Eddy Lover, Nando Boom y Dímelo Flow figuran entre los nominados a los Premios Juventud 2026.

La música panameña buscará dejar su huella al sonar entre los grandes de la industria musical latina en los Premios Juventud. Boza, Sech, Eddy Lover, Nando Boom y Dímelo Flow figuran entre los nominados en distintas categorías de esta premiación organizada por el canal de televisión Univisión, que rinde homenaje al entretenimiento hispano.

La ceremonia se realizará el próximo 3 de septiembre en Marbella, España, luego de que en 2025 la gala se celebrara en Panamá, donde reunió a artistas de diferentes géneros de la música latina. La lista de nominados fue anunciada este martes 28 de julio.

Sech y Boza destacaron al ser nominados en la categoría Mejor Canción Pop/Urbano por su tema París. Competirán con producciones como Menos el Cora, de los colombianos Ryan Castro y Manuel Turizo, y Cosita Linda, de Justin Quiles y Belinda.

De izq a der: Sech, Boza y Farruko durante su presentación en la última edición de los Premios Juventud. Foto: Archivo.

También podría leer: Carín León lidera las nominaciones a Premios Juventud 2026 con nueve candidaturas

También resaltó Eddy Lover, quien, junto al artista puertorriqueño Farruko, buscará alzarse con el premio a Mejor Mezcla Urbana por la producción musical Ay Dale. En esta categoría competirán con otras nueve canciones de artistas internacionales, entre ellos Yandel, Rauw Alejandro, Beéle, Maluma y Anuel AA.

Eddy Lover y Farruko se concursan por el premio "Mejor Mezcla Urbana". Foto: Archivo.

Por su parte, Nando Boom y Dímelo Flow fueron nominados en la categoría Mejor Canción Dembow con el tema Dem Bow, en el que también participa la cantante dominicana Natti Natasha.

Panamá también está presente en las nominaciones gracias a Manda La Plena Moh’, el más reciente álbum del puertorriqueño Farruko, una producción inspirada en el país y en el legado de la música urbana panameña. El disco, en el que además participan varios artistas nacionales, figura entre los nominados de esta edición.

También podría leer: Feria Nacional de Artesanías 2026: conozca la programación del 29 de julio al 2 de agosto

Entre los artistas con más nominaciones destaca el mexicano Carín León, con nueve menciones. Le siguen Beéle, Kany García y Rauw Alejandro, con siete nominaciones cada uno. Carín León aspira a algunos de los principales reconocimientos de la gala, entre ellos Artista Premios Juventud Masculino y Álbum del Año.

Farruko (al centro) se presentó junto al rapero venezolano Louis BPM y Makaco El Cerebro en los Premios Juventud 2025 celebrados en Panamá. @PremiosJuventud

Los ganadores serán definidos mediante una combinación de votación del público y la evaluación establecida por la organización, según la categoría. En esta edición, los Premios Juventud cuentan con 50 categorías.

La celebración se extenderá durante seis días con el PJ Fest, una nueva plataforma que ampliará las actividades de la premiación con eventos en Miami, Houston, Los Ángeles y Marbella.