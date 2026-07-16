Panamá recibirá en unas semanas a más de mil genios matemáticos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Campeones internacionales, un ábaco que solo existe en la mente y más de 500 niños panameños serán parte de una competencia que pondrá a prueba la agilidad mental.

Concentrados, con sus dedos moviéndose en el aire como si manipularan un ábaco, así cientos de niños en Panamá son capaces de resolver 70 operaciones matemáticas en menos de cinco minutos. Sin calculadora.

Y más de mil de ellos, provenientes de al menos 20 países, se enfrentarán a este desafío en el Campeonato Internacional de Cálculo Mental ALOHA, que por primera vez tendrá como sede a Panamá.

El torneo se realizará el próximo 26 de julio en el Panama Convention Center y, en representación del país, participarán más de 500 niños provenientes de distintas provincias, quienes pondrán a prueba su velocidad, precisión y capacidad de concentración en una de las competencias de cálculo mental más importantes del mundo.

“El mundial no acaba, sigue en Panamá, ahora con un mundial de cálculo mental”, manifestó Adrián Cedeño, master coach de ALOHA Panamá, quien además señaló que albergar este campeonato representa un hito para el país, luego de que durante años las delegaciones panameñas viajaran a competencias celebradas en países como Indonesia, Malasia, China, Rusia, España, México y Camboya.

Y lo cierto es que, a pesar de que el programa cuenta con 30 años de historia y Panamá suma solo una década de participación, el país cuenta con varios campeones internacionales que, esta vez en casa, buscarán volver a subir al podio, abrazados por el calor de su patria.

Con 14 años y una trayectoria de cuatro títulos nacionales y tres internacionales, Kevin Powell es el competidor de mayor edad entre los jóvenes panameños entrevistados que participarán en el campeonato. Más allá de aprender a realizar operaciones mentales con una velocidad impresionante, manifiesta que ha “creado una nueva familia”.

También podría leer: Escuelas que cuidan: de la prevención a la acción por una cultura de paz

“Tengo más amigos, he mejorado mis notas y he mejorado en varios aspectos sociales e individuales, y me siento muy bien con lo que he logrado”, señaló.

Para Stefano Russo, de 11 años, el éxito no depende únicamente del talento. Antes de cada competencia dedica entre 15 y 20 minutos diarios a practicar tres fichas de ejercicios, una rutina que le ha permitido conquistar títulos internacionales en España y Camboya. Aunque ya ha sido campeón internacional, admite que los nervios siguen presentes antes de cada competencia.

“Respiro, me relajo y pienso que estoy yo solo haciéndolo”, señaló al revelar su técnica para lidiar con este sentimiento que les ataca aunque sean atletas matemáticos con mucha experiencia.

Sebastián Villarreal, quien tiene 12 años, asegura que competir en Panamá tiene un significado especial y, aunque también reveló que los nervios no le son ajenos, expresó que representar a Panamá tiene para él un significado especial, ya que asegura que esta es una oportunidad para demostrar el talento panameño.

Además, cuenta que el programa le ha ayudado a fortalecer su memoria y a comprender mejor los temas que aprende en la escuela. En el futuro, sueña con convertirse en cardiólogo.

El coach Cedeño, quien acompañó a los pequeños, aseguró que, además de entrenar su mente, estos niños y adolescentes siguen un programa integral en donde atienden su salud física y se nutren de forma correcta. Así se evidenció cuando otro de los entrevistados, Jayden Lou, de tan solo 9 años, comentó que no solo se trata de números, ya que en sus ratos libres también practica karate y juega fútbol.

Un ábaco que solo existe en la mente

Detrás de la velocidad con la que resuelven las operaciones los participantes no hay un truco ni se trata de magia, sino de un ábaco imaginario. Los niños primero aprenden a utilizar esta herramienta de forma física y, con la práctica, trasladan esa imagen a su mente. Es por ello que durante las operaciones mueven sus dedos como si estuvieran manipulando las cuentas de un ábaco invisible.

Esta técnica les permite realizar cálculos complejos sin necesidad de una calculadora.

También podría leer: Examen de certificación en medicina: así cambiaron los resultados de aprobación

Durante la competencia, los participantes deberán resolver 70 operaciones matemáticas en un máximo de cinco minutos. Los ejercicios varían según la categoría y el nivel de los estudiantes e incluyen desde sumas y restas hasta multiplicaciones, divisiones, porcentajes, potencias y raíces cuadradas.

Aunque la parte más visible de este programa son las habilidades matemáticas de los niños y jóvenes, también desarrolla otras habilidades cognitivas durante la infancia, una etapa en la que el cerebro presenta mayor plasticidad. Según Adrián Cedeño, el método fortalece la memoria, la concentración, la atención y la confianza de los estudiantes, capacidades que luego trasladan a su vida académica y cotidiana.

El próximo 26 de julio, el Panama Convention Center dejará de ser únicamente un recinto para congresos y exposiciones. Durante unas horas será el escenario donde cientos de niños demostrarán que, con disciplina, práctica y un ábaco que solo existe en sus mentes, los números pueden convertirse en una de sus mayores fortalezas.