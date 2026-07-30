Rosalía se despide de Chile y viaja a Argentina en medio de la polémica por el Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La gira de Rosalía llega a Argentina envuelta en controversia. La cantante española se despedirá de Chile tras cuatro conciertos

La cantante española Rosalía ofrecerá este miércoles el último de los cuatro conciertos celebrados en Santiago de Chile y se prepara para viajar en las próximas horas a Argentina, donde un posteo suyo contra la actuación de la Albiceleste en la final del Mundial de fútbol generó controversia.

La artista, de 33 años, ofrecerá cuatro recitales en Buenos Aires, los días 1, 2, 4 y 6 de agosto, en el marco de su gira LUX Tour.

La polémica estalló luego de que la intérprete compartió en sus redes sociales un vídeo de la creadora de contenido Mia Khalifa, con su canción ‘La Perla’, en el que la celebridad libanesa se burlaba de la derrota de la selección argentina ante España en la final de la Copa del Mundo del 19 de julio.

También podría leer: Panamá dice presente en los Premios Juventud con cinco nominados

Rosalía se disculpó y dijo que no había leído bien el contenido de la publicación, pero algunos de sus seguidores en Argentina se sintieron ofendidos y manifestaron su intención de vender sus entradas para los shows.

Su paso por Chile ha sido más tranquilo, pero no ha estado exento totalmente de polémicas, ya que en uno de sus conciertos la cantante dijo desde el escenario: “¡Que tiemble y que retumbe la tierra!”.

Algunos aficionados consideraron que fue una frase desafortunada considerando la condición sísmica de Chile, que ha sufrido terremotos muy destructivos en su historia, como el del 27 de febrero de 2010 de magnitud 8.8.

El momento más esperado de sus conciertos del LUX Tour es el “confesionario”, un espacio donde la artista invita a subir al escenario a una personalidad local para que revele una anécdota amorosa.

En Chile, en los tres primeros conciertos “se confesaron” las cantantes Francisca Valenzuel y Katteyes y la escritora y ‘stripper’ Romina Pistolas.

También podría leer: Billboard distinguirá a Gaitanes en primera edición de la Salsa Music Week

Durante el paso de la cantante por Santiago, Rosalía firmó autógrafos a decenas de fans que la espararon a las puertas de su hotel, cenó en un restaurante de sushi y estuvo en una librería donde, según registró en sus redes sociales, compró “Diccionario de palabras inventadas”, del chileno Le Vieux Coq, y dos obras de la también poeta chilena Winétt de Rokha.

“Gracias Rosalía, por tu sencillez, tu admiración por la literatura, la poesía chilena y por regalarle un momento tan especial a nuestro rincón en Santiago”, escribieron en la cuenta de Instagram de la librería Odisea Libros.