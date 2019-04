Duró más de un año la audición de la actriz panameña Ilda Mason para formar parte del elenco de West Side Story, una nueva versión del clásico de Broadway a cargo del director y productor Steven Spielberg (ganador de tres premios Óscar de la Academia de Hollywood).

“Envié mi primer video audicionando con dos canciones en febrero de 2018. Luego recibí un primer llamado en el que me dieron escenas para filmar y la canción América del show”, recuerda, quien se graduó de teatro musical y actuación para cámaras en el

Recibió un segundo contacto para ir a las oficinas de selección del reparto del futuro musical “y hacer eso mismo en persona con la directora de casting,. Después no supe nada hasta varios meses después, en septiembre, cuando empezaron las audiciones de baile. Hubo tres audiciones: una en, otra eny la última en”.

hizo pruebas a más de 30 mil artistas, “lo cual hace a esta la búsqueda de elenco más amplia dedesde(1993).será el debut fílmico para más de 50 miembros de su elenco”, informó por su lado lade

trabajó todo el 2018 en el tour de, que inició su andar en una sala dey luego se creó un elenco paralelo que recorrió las principales ciudades de Estados Unidos, colectivo al que pertenecía

En, el musical sobre la vida y obra de los músicos cubanostenía el cargo de asistente del capitán de baile, por lo que “no podía irme a audicionar al mismo tiempo que las otras muchachas. Yo tenía que quedarme para cubrir cualquier papel que fuera necesario en esos días. Finalmente, me dieron permiso para asistir a la audición de”.

Fue entonces cuando aprendió la coreografía de, quien en 2018 ganó el premio(a lo mejor del teatro de Estados Unidos) por el musical. “¡Fue increíble! Fue divertido y un reto al mismo tiempo, pero fue maravilloso estar allí y tener la oportunidad de si quiera audicionar para el trabajo de mis sueños”.

Recibió otra comunicación de los responsables de(libreto dey música de) y llegó el momento de interpretar una nueva canción,, y leer otra escena. “De allí recibí un llamado final en noviembre de 2018, en el que me invitaron a trabajar el material aprendido paraen persona. Ese día todos los creativos estaban allí: el director, el coreógrafo, el guionista, la supervisora musical, la directora de casting, así como productores”.

Fueron dos jornadas de audiciones en las que bailó, cantó y actuó fragmentos de, de forma individual y en parejas, frente a estos creativos.

“Fue la mejor experiencia de mi vida. No todos los días tienes la oportunidad de audicionar para tus ídolos. Después de ese día tuve que esperar otros cinco meses hasta que me dieron la buena noticia de que fui elegida”, resalta quien en 2013 quedó ganadora de la segunda temporada del programa de telerrealidad

El tour de ‘Cinderella’ la llevó por 40 estados de la unión americana, así como en ciudades de Canadá en 2016 y 2017. Mientras que la gira de ‘Legalmente Rubia’ la trasladó a las ciudades chinas de Shanghái, Shenzhen y Beijing entre 2017 y 2018.

se unirá al resto del elenco, compuesto por, entre otros.

Maestro Desde que tiene memoria su sueño ha sido trabajar con el responsable de producciones emblemáticas como E.T. (1982) y Saving Private Ryan (1998).

“Literalmente. Cuando mis papás vinieron a mi graduación enen 2015 y fuimos al museo de cera defue la única celebridad con quien me tomé fotos. Recuerdo claramente, era en el set de Jurassic Park, mi película favorita suya, y le dije a mi mamá en broma: ‘mamá, tómame una foto con mi futuro jefe’, pero con la esperanza de algún día poder cumplir esa meta”, rememora.

, tanto su versión escénica (con dirección y coreografía de) como la audiovisual (dirigida por), “fue creado por mentes brillantes. Desde la música, a las letras y obviamente la coreografía. Es un placer y un honor contar esa historia que lastimosamente sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en 1961. Hoy vemos aún las diferencias y conflictos interraciales que toca este musical. Además, no hay tantos musicales que celebren la cultura latina, y enes hermoso poder bailar con orgullo y hablar español y simplemente ser”.

"Dancing with the Stars' fue una experiencia increíble y retadora, pero igualmente fascinante y divertida. Bailar todos los días fue un sueño hecho realidad".

“Entre todas estas emociones, no puedo dejar de pensar en mis papás, quienes lo dieron todo para permitirme venir a esta aventura artística en un país distinto y quienes siempre me han dado alas para soñar y volar tan alto como me pueda imaginar. Gracias, este y cada proyecto que haga siempre será para ellos”, comenta con orgullo quien en Panamá participó en montajes como, entre otros.

Responsabilidad Ilda Mason aún no puede compartir con los lectores quién será en la nueva versión de West Side Story. “Les puedo decir que soy una Shark”, adelanta.

, una adaptación libre de la pieza teatral, de, gira en torno a los odios y prejuicios que se tienen dos bandas juveniles de diferentes etnias: los Jets (de raíces europeas) y los(de origen puertorriqueño).

Los ensayos empezaron el pasado 15 de abril yserá filmada ena mediados de este año.

Su relación como actriz en la unión americana con West Side Story inició en 2015, cuando se integró a su elenco en el Signatura Theatre en Virginia, por tres meses.

Su segunda ocasión con esta puesta en escena fue en 2016, en el Paper Mill Playhouse en New Jersey. “Ambos teatros fueron ganadores al premio Tony, los Óscar del teatro en Estados Unidos, a mejor teatro regional en 2009 y 2016, respectivamente”.

Son dos las enseñanzas aprendidas durante su participación en West Sidey Story sobre las tablas. “Uno. El mundo necesita mucha más tolerancia. Es hora de que dejemos las diferencias de razas, religiones y creencias a un lado y nos demos cuenta de que todos somos humanos. Este es un tema clave en la obra, y aunque fue escrita en 1957, aún es relevante hoy”.

Dos. Fue cuando comprendió a plenitud “lo que significa ser un artista completo y cómo siempre aprendemos cosas nuevas. Aprendí de mentes brillantes del teatro, de Broadway, de baile y de backstage (bastidores). Estuve rodeada de personas increíblemente talentosas y me sentí tan feliz de estar allí y compartir con ellos algo que solo yo tenía, que es el dominio del idioma español, mientras ellos me enseñaban de sus fortalezas. En ambas producciones hice el papel de Francisca y fui understudy (suplente) de Rosalía”.

Recuerdos

De regreso a On Your Feet. Es otro musical que todo artista latinoamericano tiene la ilusión de participar y Ilda Mason lo logró.

Como asistente de capitán de baile, “tuve un trabajo muy retador y me llenó de mucha satisfacción al tener éxito en los muchos papeles y escenas que tuve que interpretar. Mi parte favorita de toda la experiencia fue lo cercana que me siento a los otros países latinoamericanos”.

En este show encarnó a varios personajes cubanos, y convivió con colegas procedentes de Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana, entre otros.

“Fue algo totalmente nuevo estar en un show y no tener que explicarle a nadie que mi comida favorita son los plátanos fritos (carcajadas), porque alguien ya me estaba ofreciendo un plato con plátanos maduros, y arroz con frijoles. Todos, viniendo de diferentes países, veníamos del mismo hogar, América Latina, y es algo que no se vive en todos los shows, es algo muy latino y especial”.

Conoció a Gloria y a Emilio Estefan en Los Ángeles, en una de las funciones del tour “y son tan hermosos. Es muy extraño contar la historia, en el escenario todos los días, de cómo se conocieron, cómo se enamoraron y crearon este imperio musical desde cero y luego verlos en persona y recibir una sonrisa y palabras de apoyo como si nada”.

Admira a la pareja de los Estefan porque le abrieron las puertas “a tantos artistas latinos para ser exitosos internacionalmente, que no hay forma suficiente de agradecerles por todo lo que han hecho. Al mismo tiempo, siempre hicieron que todos nos sintiéramos parte de la familia. Y como dice la canción: “¡que siga la tradición!”.