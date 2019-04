Patricia Ortega ve la intersexualidad como parte de la naturaleza humana. “Precisamente, lo que me inspiró y me motivó a hablar sobre ella en Yo, imposible, es el hecho de que la sociedad normalizada la vea como ‘tema’ y no como lo que es, algo natural. El que sea invisibilizada por nuestros sistemas educativos, políticos y religiosos binarios y patriarcales no quiere decir que sea algo raro”.

“Tenemos que entender que vivimos en una sociedad binaria y ortodoxa, donde se deja a un lado o se censuran las partes de nuestro cuerpo, nuestra identidad y nuestra naturaleza que desafían los mecanismos de control. La naturaleza humana no es binaria. Masculino y femenino son opciones genéticas tan válidas como la intersexualidad. Sin embargo, la mirada occidental se concentra en señalarla como enfermedad o error”, opina Patricia Ortega sobre su drama, que se presenta en el Festival Internacional de Cine de Panamá el lunes 8 de abril, a las 7:10 p.m., Sala 5, y el martes 9 de abril, a las 8:30 p.m., en el Salón Ricardo J. Alfaro del Ministerio de Relaciones Exteriores ( Casco Antiguo).

La inspiración para Yo, imposible, que escribió junto con Enmanuel Chávez y que se rodó en Mérida, se generó desde su experiencia personal. “Comencé a conocer y conversar con personas intersexuales de todo el mundo. No eran entrevistas, eran conversaciones informales, sin preguntas predeterminadas, un diálogo franco e íntimo. A partir de allí comencé a tejer la historia”.

También tuvo que estudiar la visión médica. “Quedé sorprendida de cómo los médicos e investigadores ortodoxos tratan a los intersexuales como meros objetos de estudio ‘corregibles”.

Yo , Imposible ha estado en los siguientes festivales: SEMINCI, en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de la Habana, en el SXSW en Estados Unidos, en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, en el Revolution Film Fest de México, en el Boston LGTB Film Festival, entre otros.

Nada

¿Está presenta, poco o nada o mucho, el tema de la intersexualidad en la agenda venezolano en materia de sexualidad?

La respuesta es NADA y con mayúsculas. Tampoco creo que exista una agenda seria para debatir y luchar por la diversidad. A veces nace un ímpetu siempre debilitado por las diatribas políticas y desaparece. Recuerdo la militancia de Tamara Adrián, por ejemplo, y como ésta se fue desdibujando con el tiempo. En esta coyuntura surrealista en la que vivimos, la autodeterminación del cuerpo no es un nicho de trabajo importante. Es mucho el camino que tenemos que recorrer. Personalmente soy muy escéptica con mi país. ¿Cómo hablar de intersexualidad si la homosexualidad sigue siendo lago que no termina de entenderse ni aceptarse? ¿Si las prácticas de religiones fundamentalistas como la protestante sigue incrementando? Creo que vamos hacia una radicalización del pensamiento binario y tradicional y que estamos muy lejos de tener un escenario ideal para aceptar nuestra humanidad con todos sus matices.

-¿Cómo fue el proceso de creación de personaje de Lucí Bedoya, tomando en cuenta que debe interpretar a un hombre y a una mujer?

Cuando trabajé con Lucía nos concentramos en eliminar esas etiquetas "hombre" y "mujer". Desde adentro mi protagonista está en un proceso de exploración y de comprensión de su identidad, por eso con Lucía trabajamos un espacio anímico en el que su cuerpo y su mente no pudiera adaptarse a esas etiquetas. Trabajamos desde la dualidad, desde lo andrógino para poder darle vida a nuestra protagonista Ariel una persona que lucha por ser eso, una persona sin etiquetas.