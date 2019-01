Globos de Oro influyen de manera parcial en lo que ocurre cada año en las nominaciones y en la posterior entrega de estatuillas doradas otorgadas por los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

¿Por qué? Primero, porque son pocos los integrantes de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (su membresía no llega a 100 reporteros) que tienen derecho a voto en alguna de la veintena de categorías que otorga la Academia de Hollywood.

En lo que sí tiene presencia es entre los académicos indecisos, y entre los que no han visto, por distintas razones, todas las películas a concurso.

Entonces este sector es probable que tome su decisión basándose en los resultados que ocurrirán hoy domingo durante los Globos de Oro, pues lo usan como una especie de termómetro de lo bueno que se ofreció en materia audiovisual dentro y fuera de Estados Unidos.

La edición número 76 de este evento anual se llevará a cabo en el hotel Beverly Hilton y los actores Sandra Oh y Andy Samberg serán los anfitriones.

En esta ocasión dos leyendas obtendrán un reconocimiento que merecen de sobra: Carol Burnett y Jeff Bridges, quienes recibirán premios por sus trayectorias interpretativas.

Carol Burnett, de 85 años, quien ha ganado cinco Globos de Oro, recibirá un premio honorífico dedicado a la televisión.

Mientras que Jeff Bridges, de 69 años, quien obtuvo un Globo de Oro en 2010, será honrado con el premio Cecil B. DeMille dedicado al cine.

Son seis las nominaciones que tiene el drama biográfico ‘Vice’, escrita y dirigida por Adam McKay.

Dramas

Las producciones con más nominaciones para esta noche son Vice con seis; La favorita con cinco; Green Book con cinco; Nace una estrella con cinco, y El regreso de Mary Poppins e Infiltrado del KKKlan, ambos con cuatro.

La categoría de mejor director debe recaer en el brillante drama social Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, y esta producción de la empresa Netflix debe recibir también el Globo de Oro de mejor película extranjera, una dupleta inusual, aunque en esta ocasión las estrellas se juntarán para que así sea.

Lo único que puede dañarle la fiesta a Alfonso Cuarón, es que gane dirección Bradley Cooper por A Star Is Born ( Nace una estrella), un largometraje que funcionó de maravilla en la taquilla mundial (201.3 millones de dólares en Norteamérica y 389.3 millones de dólares en el resto de los mercados) y entre el público.

Mientras que el mejor guión debe ser para Deborah Davis y Tony McNamara The Favourite ( La favorita, Reino Unido), una comedia negra que ocurre durante la Inglaterra del siglo XVIII y que firma Yorgos Lanthimos.

Aunque durante la mitad de la trama vemos a los personajes centrales cantando y bailando, ya sea en un estudio de grabación o sobre un escenario o en un bar, A Star Is Born la ubicaron en los Globos de Oro como mejor drama, categoría que ganará este debut como realizador de Bradley Cooper.

Esta clase de confusiones se han dado en el pasado cuando The Martian ( Misión rescate, sobre un astronauta que trata de sobrevivir perdido en el espacio) y Get Out ( ¡Huye!, sobre un joven afroamericano que debe salvar el pellejo de un grupo de blancos faltos de cordura) compitieron en los Golden Globe en el aparte de comedias.

Aunque Black Panther ( Pantera Negra, Estados Unidos), de Ryan Coogler no tiene muchas posibilidades de quedarse con mejor drama, sí es importante este hecho en términos simbólicos, ya que es la primera vez en la historia del Globo de Oro que una película sobre superhéroes llegue a esta categoría. Es otro triunfo para la Casa Marvel, mientras DC Comics debe estar de capas caídas.

Lady Gaga

Dejando a un lado que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood no tiene claro cuando una película es un drama o una comedia, mejor veamos otros apartes que se realizarán hoy.

Actriz principal en un drama la vencedora será la cantautora Lady Gaga, quien en A Star Is Born, qué coincidencia más grande, interpreta precisamente a alguien que canta ,compone y sueña ser una estrella del pentagrama, algo de lo que sabe bastante la responsable de canciones como The Edge of Glory, Born This Way y Bad Romance.

En tanto, el tema Shallow ( A Star Is Born) será reverenciado como la mejor canción original.

Los cantantes

Quienes están en una batalla campal es Bradley Cooper ( A Star Is Born, Estados Unidos) y Rami Malek ( Bohemian Rhapsody, Reino Unido). Uno de los que debe quedarse con el aparte de mejor actor en un drama.

Lo interesante es que ambos encarnan a cantantes. Bradley Cooper a una leyenda del pentagrama con serios problemas con el alcohol y Rami Malek entra en la piel de Freddie Mercury, el líder de la banda Queen.

Ah, para aumentar la confusión de los géneros cinematográficos, aunque Bohemian Rhapsody es una valiosa radiografía sobre uno de los mejores colectivos de rock y cómo hicieron varios de sus mayores éxitos, este filme también quedó ubicado en el aparte de mejor drama.

Risas

Mejor comedia o musical sí que está difícil. Puede ser Green Book, de Peter Farrelly o The Favourite.

Una está basada en hechos reales, cuando un chofer blanco ( Viggo Mortensen), debe conducir un vehículo para el pianista negro Don Shirley ( Mahershala Ali), por el sur de Estados Unidos, en la convulsa y racista década de 1960.

Mientras que la cruelmente divertida The Favourite gira en torno a la amistad y las traiciones entre tres damas de mucho cuidado, que entran en los cuerpos de las magníficas intérpretes Olivia Colman, Rachel Weisz y Emma Stone.

Actores

Otra lucha de máscara contra cabellera es en la categoría de mejor actriz en una comedia o musical.

La balanza va de un lado a otro entre Olivia Colman, quien en The Favourite es una monarca que no vive sus mejores momentos en lo personal y en su reinado, y Emily Blunt por tener la misión de ser una niñera justa y recta en la secuela Mary Poppins Returns, de Rob Marshall.

Más fácil es Christian Bale, quien por Vice ( Estados Unidos), será coronado como mejor actor en comedia o musical.

Es simpático que Vice, dirigida y escrita por Adam McKay, dominara en la cantidad de nominaciones, pero que a la larga su único Golden Globe sea para Christian Bale, quien en este drama biográfico político sea Dick Cheney, quien fuera vicepresidente de Estados Unidos durante el mandato de George W. Bush.

Sandra Oh y Andy Samberg tendrán el reto de conducir un espectáculo cuya audiencia bajó 11% el 2018, cuando las mujeres vistieron de negro, y estuvo plagada de protestas en la era #MeToo post Harvey Weinstein.

Secundarios

Los apartes de actor y actriz de reparto no están unidos a un género cinematográfico específico.

Entre las chicas de esta categoría la victoria parece bastante segura para Regina King por If Beale Street Could Talk, dirigida por Barry Jenkins ( Moonlight), quien se basa en una novela de James Baldwin.

En este doloroso drama romántico, Regina King es Tish Rivers, una joven que en medio de su embarazo debe sacar tiempo y fuerzas para defender a su novio.

Entre los varones la contienda entre los actores de soportes está entre Mahershala Ali (fue nominado al Globo de Oro en 2017 por su estelar en el drama social Moonlight) por Green Book y Richard E. Grant ( Gosford Park y Drácula) como Jack Hock en el drama biográfico literario Can You Ever Forgive Me? (¿Podrás perdonarme algún día?), de la directora Marielle Heller.

Tras una recaudación récord de 41,700 millones de dólares en la taquilla global en 2018, películas como ‘A Star is Born’, ‘Pantera Negra’, ‘Bohemian Rhapsody’ y ‘El Regreso de Mary Poppins’ están compitiendo por el Globo de Oro.

Banda sonora

La banda sonora original es una disputa entre Mary Poppins Returns, del cineasta Rob Marshall y First Man ( El primer hombre, Estados Unidos), del realizador Damien Chazelle.

Animación

La categoría de mejor película animada es una lucha cuerpo a cuerpo entre lo nuevo de Pixar, The Incredibles 2 ( Los Increíbles 2, Estados Unidos), de Brad Bird, y una de las mejores creaciones fílmicas de la Casa Marvel, Spiderman: Into the Spider-Verse (Spiderman, un nuevo universo, Estados Unidos), de Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rothman.

Televisión

A diferencia del Óscar, el Globo de Oro pondera las producciones televisivas. Este año, otra vez, la línea entre la calidad de las creaciones de la pantalla grande y de la pantalla chica se hace cada vez difusa.

Una prueba de esa realidad, es que este año más de un actor y actriz que se ha destacado en el séptimo arte, engalana con sus nominaciones los títulos relevantes de la televisión.

Ese es el caso de Julia Roberts (Homecoming), Jim Carrey (Kidding), Amy Adams (nominada tanto por Vice como por Sharp Objects), Michael Douglas (The Kominsky Method), Benedict Cumberbatch (Patrick Melrose), Penélope Cruz (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story), Hugh Grant (A Very English Scandal) y Laura Dern (The Tale).