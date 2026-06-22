Mosquera y Fajardo destacaron la mentalidad de La Roja antes del duelo clave ante Croacia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los futbolistas expresaron que el equipo se mantiene firme y que espera un partido complicado ante el conjunto europeo.

Los jugadores de la selección de fútbol de Panamá, Orlando Mosquera y José Fajardo, se mostraron optimistas en la antesala del decisivo encuentro de este martes frente a Croacia, correspondiente a la segunda jornada del grupo L de la Copa Mundial 2026, un duelo clave para las aspiraciones de La Roja tras la derrota 1-0 ante Ghana en su debut.

El compromiso también será determinante para Croacia, que llega sin puntos tras caer 4-2 ante Inglaterra, en un partido que obliga a ambas selecciones a buscar la victoria para mantenerse con opciones de clasificación.

“La mentalidad no cambia mucho, es la misma hambre, con ganas de seguir buscando gloria y al final buscando dejar el país en alto, tanto en lo grupal como en lo personal”, dijo Orlando Mosquera, quien resaltó la fortaleza mental del grupo y aseguró que el equipo mantiene su enfoque pese al resultado inicial.

“Al final, creo que la mentalidad debe ser siempre intentar crecer, independientemente de los resultados. Creo que ese es un punto positivo del grupo, que siempre busca un poco más, independientemente de la situación, y creo que eso es lo que nos ha ayudado a conseguir cosas”, agregó.

Jugadores de Ghana (i) saludan a los de Panamá este miércoles, en un partido del grupo L del Mundial de la FIFA 2026 entre Ghana y Panamá en el estadio BMO en Toronto (Canadá). EFE/ Bienvenido Velasco

Por su parte, José Fajardo anticipó un encuentro exigente y afirmó que el equipo deberá estar preparado para aprovechar las oportunidades que se presenten.

“Será un partido complicado, ellos van a tener la pelota, se van a desesperar también”, mencionó Fajardo.

“Nosotros tenemos que estar mentalizados en lo que tenemos que hacer, siempre le queda una chance a los delanteros y bueno, ojalá Dios quiera podamos resolver y concretarla y llevarnos la victoria”, agregó.

Panamá afronta este compromiso con la necesidad de sumar sus primeros puntos del torneo. El duelo está programado para iniciar a las 6:00 p.m.