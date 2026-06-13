Panamá intensifica entrenamientos rumbo al debut mundialista ante Ghana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Roja de Thomas Christiansen sigue su preparación en el Nottawasaga Resort antes de enfrentar a Ghana en el Mundial 2026.

La selección de fútbol de Panamá continuó este sábado con su preparación en territorio canadiense, en una jornada de entrenamientos en la que participaron 25 futbolistas, a pocos días de su debut en la Copa del Mundo 2026.

Según información del periodista Roberto Rivera, Adalberto Carrasquilla, José Fajardo y Edgardo Fariña trabajaron de forma diferenciada, bajo la supervisión del cuerpo médico, como parte de sus respectivos procesos de recuperación. El resto del grupo se entrenó con normalidad de cara al compromiso ante Ghana.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen mantiene su base de operaciones en el Nottawasaga Resort, donde el buen ambiente y la ilusión mundialista siguen marcando el día a día del plantel canalero en la recta final de su preparación.

Además de los trabajos en cancha, la Federación Panameña de Fútbol (FPF) también anunció que el conjunto nacional tenía programadas sesiones de video, gimnasio y recuperación, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles al inicio del torneo.

La selección #PanamáMayor 🇵🇦 abre sus puertas a la comunidad y recibe una visita especial en su base. @fifaworldcup_es



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Panamá hará su estreno el próximo 17 de junio ante Ghana en el BMO Field de Toronto, en un encuentro correspondiente al Grupo L, que también integran Inglaterra y Croacia.