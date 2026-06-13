Panamá, 13 de junio del 2026
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    Rumbo al debut

    Panamá intensifica entrenamientos rumbo al debut mundialista ante Ghana

    La Roja de Thomas Christiansen sigue su preparación en el Nottawasaga Resort antes de enfrentar a Ghana en el Mundial 2026.

    Humberto Cornejo
    Panamá intensifica entrenamientos rumbo al debut mundialista ante Ghana
    Jugadores de la selección de Panamá entrenando en el Nottawasaga Resort en Canadá. Foto: Cortesía/Fepafut

    La selección de fútbol de Panamá continuó este sábado con su preparación en territorio canadiense, en una jornada de entrenamientos en la que participaron 25 futbolistas, a pocos días de su debut en la Copa del Mundo 2026.

    Según información del periodista Roberto Rivera, Adalberto Carrasquilla, José Fajardo y Edgardo Fariña trabajaron de forma diferenciada, bajo la supervisión del cuerpo médico, como parte de sus respectivos procesos de recuperación. El resto del grupo se entrenó con normalidad de cara al compromiso ante Ghana.

    El equipo dirigido por Thomas Christiansen mantiene su base de operaciones en el Nottawasaga Resort, donde el buen ambiente y la ilusión mundialista siguen marcando el día a día del plantel canalero en la recta final de su preparación.

    Además de los trabajos en cancha, la Federación Panameña de Fútbol (FPF) también anunció que el conjunto nacional tenía programadas sesiones de video, gimnasio y recuperación, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles al inicio del torneo.

    Panamá hará su estreno el próximo 17 de junio ante Ghana en el BMO Field de Toronto, en un encuentro correspondiente al Grupo L, que también integran Inglaterra y Croacia.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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