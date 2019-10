IATA: Panamá es el ‘rock star’ de la aviación en la región

Panamá es una referencia a nivel regional para la industria aérea, sin embargo no puede dormirse debido a que la competencia en el mercado es férrea, principalmente en lo que respecta a infraestructura y capacidad para atender la creciente demanda de pasajeros, apuntó Peter Cerdá, vicepresidente para las Américas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés).

Cerdá, quien moderó el panel de los retos de la infraestructura aeroportuaria en el Alta Airline Leaders Forum, celebrado en Brasilia, inició señalando que “Panamá es e l rock star de la aviación”, debido a la excelente coordinación entre autoridades y la industria aérea para transformar a ese país en un hub aéreo regional que promueve los viajes y la conectividad.

“Se calcula que en Panamá se agregará en los próximos años más de 10 millones de pasajeros adicionales y que el tráfico de pasajeros crece a un ritmo de 5% cada año”, dijo.

Cerdá manifestó su beneplácito por el anuncio de las autoridades del Aeropuerto Internacional de Tocumen de proyectar una inversión de 500 millones de dólares para la terminal que incluye el proyecto de comprar los terrenos para una tercera pista.

“Nos parece muy positivo, pero no deben olvidar las autoridades panameñas, que tienen pendiente el tema del reordenamiento del espacio aéreo. Ese es un tema crítico porque ya se genera congestionamiento para aterrizar y para despegar y si pretenden crecer más no pueden descuidar este tema deben hacerlo pero no solos, es importante la asesoría”, indicó.

El director de la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá, Gustavo Pérez, presente en el evento, reiteró que el país está muy interesado en realizar el reordenamiento del espacio aéreo y dijo que lo están preparando en asesoría con la OACI, la Organización de Aviación Civil Internacional es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas.

“No solo pensamos en la terminal de Tocumen, sino del espacio completo con los centros aeroportuarios adyacentes”, indicó.

Precisó que realizan primero los estudios y coordinación con los mayores usuarios del espacio aéreo.

Pedro Heilbron, CEO de Copa Airlines, destacó que como aerolínea continuarán creciendo y es un desafío ser más eficientes y competitivos en medio de una región que se ve impactada por problemas económicos, sociales y políticos.

Este año se espera que a través del Aeropuerto de Tocumen se movilicen más de 16.6 millones de personas. “Panamá es una referencia regional y debe seguir siendo, pero no está sola, hay otros hub alrededor, no debe bajar la guardia”, apuntó Cerdá, vicepresidente de la IATA.

Región en reacomodo

Los CEOS de las aerolíneas Copa Airlines, Avianca, Aeroméxico y Latam debatieron los desafíos que tiene la región para seguir marcando el crecimiento.

“Ya América Latina representa 8% del tráfico mundial de pasajeros y es fundamental que sigamos siendo competitivos con mejores aeropuertos”, indicó el director ejecutivo de la Asociación Latinoaméricana y del Caribe de Transporte Aéreo.