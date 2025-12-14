Estas son las actividades que más han crecido hasta octubre en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), en su serie original, registró un crecimiento interanual de 4.77% en octubre de 2025, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

El resultado se ubicó por debajo del 8.36% observado en octubre de 2024. En el acumulado de enero a octubre, la variación fue de 4.36%, mientras que la tendencia ciclo mostró un crecimiento interanual de 4.42%, inferior al 7.23% registrado un año antes.

Durante octubre, la actividad económica del país presentó resultados positivos en la mayoría de los sectores productivos.

Entre los que más incidieron se encuentran el transporte, almacenamiento y comunicaciones; intermediación financiera; construcción; hoteles y restaurantes; comercio; y otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios.

El sector transporte, almacenamiento y comunicaciones mantuvo su crecimiento, impulsado por el Canal de Panamá, reflejado en los ingresos por peajes y las toneladas netas transportadas por los buques, así como por el transporte aéreo y el movimiento de contenedores TEU del Sistema Portuario Nacional.

En detalle, en octubre el Canal de Panamá experimentó un crecimiento de 5.6% en los tránsitos de embarcaciones por la vía interoceánica, para totalizar 1,029 tránsitos, 55 más que en el mismo mes del año fiscal 2025, cuando se reportaron 974.

En cuanto al movimiento de pasajeros a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen, al cierre de octubre esta terminal movilizó 1.81 millones de pasajeros, de los cuales el 75% fueron viajeros en conexión. Bogotá, San José, Miami, Punta Cana y Medellín lideraron el tráfico. Entre enero y octubre acumula más de 17.3 millones de personas transportadas.

Actividad en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. LP/Guillemo Pineda

Por su parte, los puertos movilizaron en octubre de este año 872,157 TEUs (contenedores de 20 pies cada uno), lo que representó un aumento de 11.1% con respecto al mismo mes del año pasado. Entre enero y octubre, el Sistema Portuario Nacional acumula un total de 8,240,994 TEUs, lo que significó un aumento interanual de 3.1%.

La construcción, según el INEC, registró un incremento con respecto a septiembre de este año, apoyado en las edificaciones, adiciones y reparaciones, medido a través de los permisos municipales, lo que generó una mayor demanda de insumos y favoreció la explotación de minas y canteras. En este contexto, productos como el concreto premezclado y el cemento gris mostraron crecimiento.

En contraste, la Cámara Panameña de la Construcción indica que el dinamismo del sector no se ha recuperado del todo debido a la paralización que se registró en el primer semestre de los créditos hipotecarios preferenciales, por la indefinición en ese momento de la ley que rige esos financiamientos.

Incluso, el mismo reporte del INEC registra que al cierre de octubre el valor de las construcciones, adiciones y reparaciones particulares se redujo 12.9% con respecto a octubre de 2024, cuando se ubicaron en 105.4 millones de dólares, frente a los 91.84 millones de dólares en el mismo mes de 2025.

En cuanto a la actividad comercial, el INEC indica que se reportaron tasas positivas moderadas tanto en el comercio minorista y mayorista local, como en los autos nuevos inscritos, el consumo de combustible de 95 octanos, el gas licuado y el valor CIF de las importaciones de bienes.

La intermediación financiera continuó con resultados positivos por el aumento de los depósitos y créditos a nivel local, mientras que la actividad aseguradora presentó un desempeño favorable en varios segmentos, entre ellos ramos técnicos, accidentes personales, automóviles, incendio y multirriesgos, vida individual y salud.

El turismo es una buena opción para la inversión en muchos lugares del mundo, y Panamá emerge como uno de los "destinos atractivos". EFE/ Carlos Lemos

En el caso de hoteles y restaurantes, el desempeño se sostuvo por la entrada de turistas por vía aérea y cruceros, lo que también impactó la actividad de los restaurantes. A su vez, los servicios de diversión y esparcimiento registraron resultados asociados a los ingresos por juegos de suerte y azar a través de Internet, mesas de juego, máquinas tragamonedas tipo A y la actividad hípica.

Otros sectores con resultados positivos fueron electricidad y agua, vinculados a la generación de energía renovable y térmica y al consumo facturado; la producción industrial, por la elaboración de productos alimenticios como carne de porcino y pollo y bebidas alcohólicas; y el sector agropecuario, con tasas positivas en la cría de ganado porcino, aves de corral y el cultivo de piña para exportación.

En contraste, se observaron desempeños desfavorables en algunos sectores. La Zona Libre de Colón registró una tasa negativa, afectada por el menor valor de las reexportaciones de bienes.

También mostraron resultados negativos la producción industrial, en rubros como derivados del tomate, la leche y las bebidas gaseosas; el sector agropecuario, por el cultivo de banano y sandía destinados a la exportación; y la actividad pesquera, debido a la reducción en la exportación de pescado y filete de pescado refrigerado y congelado.

Hace falta más empleo

El economista Carlos Araúz ha indicado a La Prensa que, para que mejore la economía de los hogares panameños, es fundamental que se puedan crear más empleos formales.

Además, reitera que es fundamental, de cara al año 2026, que se ejecuten los cambios en la economía que esperan las calificadoras como Moody’s y Standard & Poor’s para mantener el grado de inversión.

Uno de los temas pendientes es la conversación seria sobre el tema de la mina; que se ejecuten las obras como el embalse de río Indio y se reduzca el gasto público y se frene el déficit fiscal.

En temas sociales, Araúz precisa que “la desigualdad sigue siendo importante, y la velocidad con la que se disminuye la pobreza ha ido disminuyendo”, como se requiere para frenar este problema.