Ley de pasantías avanza pese a demanda y apunta a empleo juvenil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Ashok Nandwani, directivo de Cciap, destacó que los sectores con mayor demanda de personal en este momento son logística, turismo y el ámbito portuario, y que el principal requisito para aplicar será tener ‘ganas de trabajar’.

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, presentó ante la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá la Ley No. 513, que crea el programa de pasantías, sancionada en marzo por el presidente José Raúl Mulino con el objetivo de ampliar las oportunidades de inserción laboral para los jóvenes. No obstante, la iniciativa avanza en medio de un frente legal abierto: la norma ha sido demandada.

El Ejecutivo ha optado por mantener la fase de divulgación y acercamiento con el sector privado, en una señal de que apuesta por su ejecución, aunque con un margen de incertidumbre jurídica aún por despejar.

De acuerdo con el exprocurador de la Administración Rigoberto González Montenegro, la presentación de una demanda de inconstitucionalidad no frena el desarrollo de la iniciativa.

Señaló que la ley puede mantenerse vigente mientras no exista una decisión de la Corte Suprema de Justicia y que, en caso de ser declarada inconstitucional, solo se dejaría sin efecto la parte que vulnere la Constitución.

De acuerdo con la ministra, la propuesta será desarrollada en conjunto con la empresa privada y los buscadores de empleo, a quienes calificó como “aliados clave” para ayudar a disminuir el desempleo juvenil. Señaló, además, que se busca generar espacios de formación que respondan a las necesidades del mercado laboral actual.

Por su parte, Ashok Nandwani, miembro de la junta directiva de la CCIAP, indicó que los agremiados procurarán contratar a estos jóvenes, quienes recibirán un pago mensual de $450 por sus servicios, monto que no será subsidiado por el gobierno.

Nandwani destacó que los sectores con mayor demanda de personal en este momento son logística, turismo y el ámbito portuario. Añadió que no se exigirá un perfil específico y que el principal requisito para aplicar será tener “ganas de trabajar”.

Asimismo, reiteró que uno de los principales retos para los aspirantes es la falta de preparación y experiencia, aspectos que busca atender la ley de pasantías. “Cuando vuelvan a buscar trabajo, ya tendrán en su currículum experiencia, lo que marca una gran diferencia”, afirmó.

Desempleo en Panamá

Al ser consultada sobre el desempleo en Panamá, la ministra señaló que se ha logrado estabilizar la tasa en el país.

“Aun cuando enfrentamos una situación en Bocas del Toro que fue trágica para el empleo en la región, no registramos un aumento de dos puntos. Logramos estabilizarnos y ahora contamos con cifras positivas”, manifestó Muñoz.

Por su parte, Nandwani indicó que, pese a que la tasa de desempleo se mantiene, actualmente también se registra un crecimiento en el empleo.

Asimismo, mencionó que las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) se miden solo una vez al año, en septiembre, lo que, a su juicio, debería cambiar.

“Yo recomendaría que esas cifras se actualicen dos o tres veces al año”, señaló.

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Desempleo juvenil

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo,113,347jóvenes de 15 a 29 años están desocupados, es decir, no cuentan con un empleo formal.

De esta cantidad de personas,52,064 están entre los 20 y 24 años, muchos recién graduados de la universidad o con algún tipo de educación media. Mientras que entre los 25 y 29 años de edad, los desocupados suman las 40,905 personas.

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El desempleo juvenil aumentó en los últimos años al pasar de una tasa de 17.8% en octubre 2024, a 19.9% en septiembre 2025.

La implementación de la Ley No. 513 se perfila como una de las principales apuestas del Gobierno y del sector privado para facilitar la inserción laboral de los jóvenes, en un contexto donde la experiencia sigue siendo una de las mayores barreras de acceso al empleo.