Panamá es quinto en consumo de pollo, pero decimotercero en producción

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En 2025, en Panamá se produjeron unas 240,168 toneladas de carne de pollo y 942 millones de unidades de huevo, según el Instituto Latinoamericano del Pollo.

La carne de pollo y el huevo son dos proteínas con precios accesibles para la población panameña, sin embargo su producción está lejos de los líderes en América Latina, según la más reciente versión del informe anual del Instituto Latinoamericano del Pollo (ILP) y del Instituto Latinoamericano del Huevo (ILH).

En 2025, en Panamá se produjeron unas 240,168 toneladas de carne de pollo, lo que lo posicionó en el puesto número 13 entre los 21 países de América Latina y el Caribe incluidos en el reporte. En Centroamérica, nuestro país es superado por Guatemala, con una producción de 525,790 toneladas, y Honduras, con 265,110 toneladas, pero se sitúa por encima de Nicaragua, Costa Rica y El Salvador.

En la región Panamá ocupa el puesto 13 de 20 en producción de pollo.

El consumo de pollo sigue creciendo

El nivel de producción local de carne de pollo implica que Panamá requiere importar. Durante 2024 ingresaron al país alrededor de 14,303 toneladas de carne de pollo, mientras que en 2025 las importaciones se situaron en 12,471 toneladas o 12.8 % menos que el año anterior.

Aunque el volumen total de producción es menor al de gigantes como Brasil o México, esta producción es fundamental para sustentar la posición de Panamá como el quinto mayor consumidor per cápita de la región, con un consumo de alrededor de 52 kg por habitante al año.

De acuerdo con el informe, el consumo promedio de carne de pollo en América Latina y el Caribe para 2025 se ubicó en 42 kilogramos (kg) per cápita al año. Este nivel de consumo se ha mantenido al alza durante los últimos años. En 2021, el promedio regional era de 37.1 kg por habitante, lo que representa un incremento de 3.9 kg por persona en un período de cinco años

Entre 2021 y 2025 se registró un crecimiento generalizado del consumo en 19 países de la región. República Dominicana encabezó el aumento, con 18 kilogramos adicionales por habitante al año, seguida de Venezuela, con un incremento de 14 kg, y Paraguay, con 12 kg.

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Siguiendo esta misma línea, Panamá registró un crecimiento de 11.2 kg por habitante al año durante ese período, que lo coloca en la quinta posición en consumo per cápita de carne de pollo en América Latina.

Este incremento en la tendencia podría responder al incremento en precio de la carne de res, que se posiciona muy por encima al precio del kg de pollo en Panamá.

A pesar de nuestra producción, ocupa el quinto puesto en consumo de pollo.

El huevo, la otra cara del sector

El panorama cambia cuando se analiza el mercado del huevo. Aunque forma parte del mismo sector avícola, el comportamiento es diferente. Panamá no destaca por el volumen de producción y tampoco figura entre los principales consumidores de la región. Se ubica de 17 entre 21 países analizados en producción, y en la posición 14 en cuanto a consumo por persona (205 unidades al año).

En la región, los países líderes en producción de huevos son Brasil, que se posiciona como el mayor productor con unas 61 mil 356 millones de unidades al año; seguido de México, con alrededor de 52 mil millones de unidades anuales; y Colombia, que completa el top tres con unos 19,4 mil millones de huevos al año. Panamá produce 942 millones de unidades al año.

En el sector ovoavícola Panamá se encuentra rezagada entre los países de latinoamerica y el Caribe.

Detrás del crecimiento de la producción de huevos está la fortaleza de la industria avícola regional. América Latina registra la mayor disponibilidad de aves por habitante a nivel mundial, con un promedio de 1,058 aves por persona, superando a Asia, donde se registran 723 aves por habitante; Europa, con 797; y Norteamérica, con 800 aves por persona.

Panamá se posiciona en el puesto 17 en cuanto a consumo de huevo en la refión. Foto: iStock.

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Esta elevada disponibilidad de aves por habitante también ayuda a explicar la capacidad productiva de América Latina. Este indicador refleja la fortaleza de la industria avícola regional y su capacidad para mantener una oferta constante en el mercado.

En Brasil, México y Colombia el huevo representa una de las principales fuentes de proteína animal y registra niveles de consumo significativamente superiores.

Precio contra consumo

En comparación con otros países de América Latina y el Caribe, en Panamá el precio del huevo es más económico, sin embargo, el consumo por habitante es de aproximadamente 205 unidades al año —unas 17.7 docenas de huevos por persona— situándose por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, donde se consumen alrededor de 304 unidades de huevo por habitante al año.

A pesar de su bajo costo, somos uno de los países con menor consumo de huevos.

El precio promedio por docena de esta proteína (2.12 dólares por docena) coloca a Panamá como el quinto país con el precio más bajo para el consumidor dentro del sector ovoavícola. Llama entonces la atención que siendo una proteína de bajo costo y teniendo Panamá un ingreso per cápita estimado en 18 mil 431 dólares anuales, el gasto anual en este alimento sea de 144.71 dólares, con respecto a otros países de la región.

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En contraste, las familias de Uruguay son las que más presupuesto anual deben destinar a esta proteína, con un gasto aproximado de 451.45 dólares al año, debido a que registran el precio por docena más alto de la muestra, con un valor de 4.37 dólares.

Los datos de ambos informes muestran que la industria avícola mantiene una posición estratégica dentro de la seguridad alimentaria de América Latina.