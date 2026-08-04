Programa de bioetanol en gasolinas sigue suspendido y sin fecha para su reanudación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La entidad respondió a una solicitud de información de la diputada Alexandra Brenes y confirmó que el programa permanece suspendido desde marzo de 2026.

La Secretaría Nacional de Energía (SNE) comunicó que el programa de incorporación de bioetanol en las gasolinas de Panamá permanece suspendido y que, por el momento, no existe una fecha definida ni un cronograma oficial para su implementación.

La respuesta fue emitida mediante una carta enviada a la diputada Alexandra Brenes (Vamos), quien solicitó información sobre el estado del programa, en medio del debate −que fue suspendido− del proyecto de Ley No. 443, relacionado con esta materia.

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Tras recibir la comunicación oficial, Brenes publicó en sus redes sociales que la entidad confirmó que “el programa de incorporación de bioetanol en las gasolinas está suspendido, no tiene fecha de inicio, no cuenta con un cronograma oficial y tampoco existe una fecha para su reanudación”.

La Secretaría Nacional de Energía confirmó que el programa de incorporación de bioetanol en las gasolinas está suspendido, no tiene fecha de inicio, no cuenta con un cronograma oficial y tampoco existe una fecha para su reanudación. Seguimos fiscalizando. pic.twitter.com/z0R3k0jq89 — Ale Brenes (@AlexandraBrene6) August 3, 2026

Programa suspendido desde marzo pasado

En la nota fechada el 31 de julio de 2026, el secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez, indicó que el proceso de implementación se encuentra suspendido conforme a la Resolución No. MIPRE-2026-0010986 del 25 de marzo de 2026. Dicha resolución, publicada en la Gaceta Oficial No. 30490-B., suspendió el uso de bioetanol anhidro en mezclas con las gasolinas en Panamá, cuya aplicación estaba programada para iniciar el 1 de abril de 2026, y prorrogó su implementación.

Ante la consulta de Brenes sobre si existía una fecha estimada para el inicio del programa o un cronograma de ejecución, la Secretaría respondió que “no existe una fecha ni estimada ni definida, ni existe un cronograma oficial aprobado para la implementación del programa”.

A su vez, la Secretaría Nacional de Energía señaló que cuenta con estudios técnicos elaborados por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), relacionados con la implementación de biocombustibles en Panamá, los cuales sirven como referencia para el análisis del programa.

La entidad también dio a conocer que, independientemente del resultado del proyecto de ley No. 443, en la actualidad no contempla la implementación de mezclas de bioetanol en las gasolinas.

“Actualmente el programa se encuentra suspendido y no existe un cronograma para su reanudación”, señaló la Secretaría Nacional de Energía en la respuesta enviada a la diputada Brenes.

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Antecedentes

El debate del proyecto de ley 443, que buscaba establecer el marco para el uso de mezclas de bioetanol en las gasolinas, quedó sin avanzar en la Asamblea Nacional.

Durante el trámite legislativo, diputados de las bancadas Vamos y Seguimos presentaron informes de minoría en los que cuestionaron la viabilidad técnica, económica y jurídica de la iniciativa. Entre sus principales objeciones señalaron que la obligatoriedad de mezclar gasolina con bioetanol podría afectar la libre competencia y los derechos de los consumidores, al favorecer un esquema específico sin contar, según argumentaron, con suficiente sustento técnico.

La iniciativa también estuvo rodeada de cuestionamientos por un posible conflicto de interés. Se señaló que la familia del contralor general, Anel Flores, es propietaria de la Central Azucarera Alanje, una de las empresas interesadas en la producción de bioetanol, junto con Central Azucarera La Estrella (Calesa), Azucarera Nacional y Central Azucarero La Victoria.

Asimismo, se puso sobre la mesa que Fernando Chapman Arias, hermano del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, figura como director suplente de Calesa. En esa misma empresa también aparece como director suplente el abogado Aníbal Galindo, asesor y amigo del presidente José Raúl Mulino, además de socio fundador —actualmente en licencia— de la firma Alemán, Cordero, Galindo & Lee, agente residente de la compañía.

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