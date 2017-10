Mujeres denuncian acoso en internet tras caso Weinstein

Miles de mujeres se han identificado como víctimas de acoso o abuso sexual tras un llamado lanzado por la actriz Alyssa Milano ante el escándalo que rodea al productor de Hollywood Harvey Weinstein, acusado de conductas sexuales inapropiadas que se remontan a más de tres décadas.

Milano siguió la sugerencia de una amiga el domingo y pidió que las mujeres que hubiesen sido acosadas o abusadas sexualmente usaran el hashtag #MeToo ("yo también" en inglés) en las redes sociales para "darle a la gente una idea de la magnitud del problema".

La campaña rápidamente se volvió tendencia en Twitter y Facebook, con figuras notables como Lady Gaga, Monica Lewinsky y Rosario Dawson identificándose como víctimas.

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n