'Ya la gente no soporta más la impunidad': Alvin Weeden

"O la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y los tribunales defienden la justicia o mejor que se vayan". De esta forma reaccionó el excontralor de la República, Alvin Weeden, luego de que el Juzgado Duodécimo Penal negara una prórroga a la Fiscalía Especial Anticorrupción para seguir con la investigación relacionada con las coimas pagadas por Odebrecht y ordenó remitir el expediente con su respectiva vista fiscal.

"Si ellos no tienen el valor de defender la justicia, no tienen nada que hacer en el Órgano Judicial, que está diseñado para defender la justicia” y no fomentar la impunidad, agregó Weeden, quien interpuso –en septiembre de 2015– la denuncia que sirvió para iniciar las investigaciones contra Odebrecht por el uso del sistema financiero local en actividades ilegales.

Según Weeden, el fallo de la juez duodécima suplente Lania Batista ha creado una “ indignación nacional”, lo cual no duda irá en aumento. "Ya la gente no soporta más la impunidad", subrayó el excontralor.

La juez Batista argumentó, como razón para negar la prórroga, que se debe "respetar la situación jurídica" de las personas que están detenidas como parte de esta investigación.

Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), consideró que la decisión de la juez produce "indignación", ya que corta las alas al Ministerio Público (MP) para terminar la investigación, donde “ya hay delito confesado, ya sabemos que pagaron los $60 millones de coimas y hay dinero cautelado”.

Señaló que lo ocurrido genera “vergüenza internacional”, pues Panamá se convierte en el único país donde se le ponen restricciones al MP para investigar, como reconoció la procuradora Kenia Porcell en un mensaje dirigido al país a propósito del fallo de Batista.

"Esto va a tener una incidencia directa en la confianza del inversor y en el orgullo de los panameños", opinó Planells.

El abogado Ernesto Cedeño consideró que el Órgano Judicial debía otorgar la prórroga solicitada por la fiscalía, a fin de completar la investigación y “salga a la luz todo lo oscuro de este caso”. De paso, exhortó a la ciudadanía a que exija mayor rendición de cuentas tanto al Órgano Judicial como al Ministerio Público en estos casos de alto perfil.

Freddy Pittí, del Movimiento Juntos Decidimos, dijo que lo ocurrido evidencia una vez más “la crisis institucional que vive el sistema de justicia”.

"No hay voluntad, no hay compromiso para hacer justicia... Los panameños debemos movilizarnos y exigir justicia", comentó.

Varios grupos de la sociedad civil organizada han convocado a una protesta ciudadana el mediodía del viernes 27 de octubre, en las escalinatas de la Corte Suprema.