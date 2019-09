El juez de Odebrecht le niega fianza a Aaron Mizrachi, pero el del caso Financial Pacific sí se la otorga

Un juzgado penal negó una fianza para no ser detenido presentada a favor de Aaron Ronny Mizrachi, dentro de las investigación por presunto lavado de dinero relacionada con los sobornos de Odebrecht, mientras que otro juzgado sí le concedió una fianza -por $200 mil- para no ser detenido, pero por otra investigación: la de supuesto blanqueo a través de la casa de valores Financial Pacific (FP).

En una resolución con fecha del pasado 12 de septiembre, que lleva la firma del juez decimosegundo penal Óscar Carrasquilla, se niega una petición de fianza a Mizrachi presentada por firma forense Guerra y Guerra. Carrasquilla desestimó la petición bajo el argumento que hasta la fecha el imputado no ha presentado su descargados ante la Fiscalía Especial Anticorrupción, lo que -para el juzgador- puede ser considerado como una negativa de esclarecer la investigación.

Además, plantea que Mizrachi posee los recursos económicos para ausentarse del proceso judicial y la investigación que realiza la Fiscalía Especial Anticorrupción no se encuentra finalizada, pues está pendiente que se resuelva un amparo de garantías constitucionales que presentó la fiscal Zuleyka Moore para determinar si se le concede una nueva prórroga para culminar las pesquisas.

El juzgado también estimó que existe la posibilidad que el investigado pueda destruir o afectar pruebas, por el hecho que no ha comparecido a la fiscalía para rendir indagatoria.

El paradero de Mizrachi es desconocido.

El criterio de Carrasquilla es muy diferente al de otro juez, el séptimo penal Luis De León Guardia, quien en un fallo del pasado 21 de agosto de 2019 concedió a Mizrachi una fianza de $ 200 mil, dentro del proceso que se le sigue por presunto blanqueo de dinero a través de FP.

En ese caso se investiga a Mizrachi por su vinculo con la cuenta High Spirit Overseas Ltd, aperturada en la cuenta de la liquidada casa de valores, que utilizó para mover títulos valores que la Fiscalía Séptima Anticorrupción presume provenían de actividades ligadas con el blanqueo de capitales.

El juez De León también dispuso aplicar a Mizrachi un medida de impedimento de salida del país, una vez consigne la fianza para no ser detenido.