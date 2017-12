Pipo Virzi sale de El Renacer, por un cambio de medida cautelar

Con un cambio de medida cautelar distinta a la detención preventiva fue beneficiado el exvicepresidente Felipe Pipo Virzi, y salió la tarde del viernes 15 de diciembre del centro penitenciario El Renacer, rumbo a su residencia.

La información fue confirmada por fuentes del Ministerio de Gobierno.

Virzi tiene medida cautelar de detención preventiva, como parte de las investigación que adelanta la Fiscalía Séptima Anticorrupción, por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales por presuntas irregularidades en el préstamo que el consorcio HPC-Contratas-P&V recibió de la Caja de Ahorros para supuestamente construir un centro de convenciones; los dineros fueron desviados en 2012 a la entonces operativa casa de valores Financial Pacific.

En este caso, la defensa de Virzi había solicitado una fianza de excarcelación ante el Juzgado Decimoctavo Penal. Alfredo Vallarino, abogado de Virzi, también había presentado un habeas corpus ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia.

PRIMER CAMBIO DE MEDIDA

A finales de noviembre pasado, Virzi fue favorecido por la Corte Suprema de Justicia, que le concedió un habeas corpus con la medida de impedimento de salida del país sin autorización judicial, dentro del proceso que le sigue la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada por el denominado caso New Business, relacionado con la compra de Editora Panamá América (Epasa) con supuestos fondos públicos.

"Es mayor de 65 años [no edad], no debe ser privado de libertad al menos que el Ministerio Público justifique tal medida. Virzi no ha faltado a sus compromisos con los procesos, así que no hay mucho que analizar", fue el argumento del pleno.