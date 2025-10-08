Caso New Business: Sala Penal revoca condena y absuelve a los Corcione y a Gonzalo Gómez

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dictó un veredicto absolutorio a favor de Gonzalo Gómez Wong y los hermanos Nicolás y José Carlos Corcione Pérez Balladares, en el proceso por blanqueo de capitales relacionados con la adquisición de Editora Panamá América (Epasa) a través de la sociedad New Business.

A través del edicto No.1084, colgado en la sede del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, se informa a las partes que la Sala Penal mediante sentencia del 22 de septiembre del 2025 casó la sentencia de segunda instancia No.15 de 28 mayo del 2024, expedida por el Tribunal de Liquidación de Causas Penales en el sentido de absolver a Gonzalo Gómez Wong, Nicolás Iván Corcione Pérez Balladares y José Carlos Corcione Pérez Balladares de los cargos por el delito de blanqueo de capitales.

El fallo tiene como fundamento de derecho los artículos 14. 17 y 19 del Código Procesal Penal en los que se establece que “solo tienen valor las pruebas obtenidas por medios lícitos y practicadas ante los organismos jurisdiccionales y que no tiene valor la prueba obtenida mediante torturas, amenazas o violación de los derechos fundamentales de las personas, ni la obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito”.

También se cita el artículo 22 de dicho cuerpo legal, en el que se detalla que “las autoridades judiciales y del Ministerio Público tienen el deber de motivar jurídicamente, de manera congruente, clara y precisa, sus decisiones judiciales, salvo las de mero trámite. La simple mención de las pruebas y la petición de las partes o de exposiciones genéricas no suple la motivación jurídica”.

El Tribunal Superior de Liquidación, tras revocar un fallo de primera instancia, condenó a los hermanos Corcione y a Gonzalo Gómez Wong a la pena de 60 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales.

En esa ocasión, además de la condena a prisión, como pena accesoria el tribunal dictó la inhabilitación para ejercer el comercio por el mismo periodo que la pena principal, en el caso de Gómez.

Respecto a los Corcione, se ordenó además el comiso de los dineros, títulos y valores ya aprehendidos por el Ministerio Público desde abril de 2018.

Los motivos para condenar a los hermanos Corcione fue que, en 2010, Grupo Corcione se le adjudicó un contrato para el diseño, construcción y dotación de equipo electrónico para el nuevo edificio de la Asamblea Nacional.

Como adelanto por ese contrato, la empresa recibió $1.9 millones. Ese dinero, según la investigación de la fiscalía, fue transferido a Grupo Clio (una sociedad controlada por los Corcione) y, finalmente, depositado en la cuenta de New Business.

Sin embargo, la Sala Penal determinó que en este caso el tribunal incurrió en un error de apreciación de las pruebas, ya que no se logró acreditar que los fondos entregados como anticipo a Constructora Corcione y Asociados S.A., hayan sido malversados o fueran dinero ilícitos.

Además, que la propia Asamblea Nacional determinó que dichos fondos fueron usados de manera eficiente y transparente.

Mientras que a Gómez Wong se le atribuyó que la empresa Excavaciones del Istmo recibió un contrato por $27.8 millones para la rehabilitación de caminos en la provincia de Panamá Oeste.

Un adelanto de $2 millones que recibió como parte de ese contrato fue depositado en la sociedad Factor Global y luego en la cuenta canasta a nombre de la sociedad New Business, utilizada para captar los fondos para adquirir Epasa, en diciembre de 2010, durante la presidencia de Martinelli.

En su caso, la Sala Penal estimó que la fiscalía no probó que los fondos entregados a la empresa Excavaciones del Istmo por parte del Ministerio de Obras Públicas para la rehabilitación de caminos no fueran usados para esa obra y que la investigación sobre una posible lesión patrimonial fue archivada por la Contraloría General de la República, ya que la obra fue entregada conforme.

Y que al igual que en el caso de los hermanos Corcione Pérez Balladares, se incurrió en un error de apreciación de la prueba, lo que trajo como consecuencia que se emitiera una sentencia condenatoria en su contra.

Por este caso se dictaron sentencias condenatorias de 120 meses de prisión al expresidente Ricardo Martinelli, quien se encuentra asilado en Colombia; 96 meses para Daniel Ochy; Iván Arturo Arrocha con 80 meses y Janeth Vásquez con 60 meses de prisión.

En el caso de Valentín Martínez Vásquez fue inicialmente condenado a la pena de 80 meses de prisión, pero tras presentar un recurso de revisión se le absolvió de los cargos.

