'No creo que la fiscal pretenda que la juez vaya a violar la ley': Ayú Prado

El magistrado presidente José Ayú Prado salió al paso de las críticas al fallo de la juez Duodécima Penal (suplente), Lania Batista, que negó una prórroga de dos meses de investigación a la Fiscalía Especial Anticorrupción del caso Odebrecht y ordenó remitir la vista fiscal incompleta.

“Los convenios internacionales no hablan nada de eso que para perseguir la corrupción… como que el fin justifica los medios. Eso está bien para el Príncipe de Maquiavelo y para personas con agenda propia. Pero en lo que respecta a los jueces, ellos no piensan así, ellos piensan que la ley hay que cumplirla”, dijo Ayú Prado la tarde de este jueves 26 de octubre, cuando abandonaba la sede del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), al terminar una reunión con la junta directiva del gremio empresarial.

El día antes, la procuradora Kenia Porcell advirtió que la decisión de la juez Batista provocará “impunidad en casos emblemáticos como este”.

“Sostener que la negación de conceder más termino de investigación obedece a que hay personas detenidas hace dos meses, limita el deber constitucional de perseguir el delito y violenta el principio de separación de funciones, fortalecido en las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales”, indicó la procuradora en un mensaje al país tras conocer el fallo de la juez suplente Batista.

Lo de los convenios es una observación que respaldada por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (capítulo panameño de Transparencia Internacional). Según la organización, con el fallo de la juez Batista, Panamá ignora las obligaciones adquiridas en diversos instrumentos internacionales, "especialmente la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción".

REFLEXIÓN

Ayú Prado expresó que la juez no anuló ni cerró el expediente. “Lo que dijo fue que se haga la vista fiscal y se presente al juez”, remarcó. Igualmente, consideró que la fiscal Zuleyka Moore conocía que su petición de prórroga reñía con el artículo 2033 del Código Judicial.

"No hay detenidos, hay una solicitud de prórroga, entonces sí es posible. Pero si hay detenidos y hay una solicitud de prórroga, mmm, me parece que es muy difícil, salvo que lo que se pretenda, que no creo, es que la fiscal pretenda que la juez vaya a violar la ley. Lo que la fiscal a lo mejor quería era una mayor oportunidad para hacer la vista", reflexionó Ayú Prado.

El magistrado presidente expuso dichas consideraciones al CoNEP, según contó el presidente de dicho gremio, Severo Sousa, para quien –luego de escuchar a Ayú Prado- el fallo de la juez Batista se dio en derecho.

“Lamentablemente no va acorde con el deseo, el entusiasmo o el querer de la mayoría de los panameños, que confrontamos una situación con Odebrecht, que está demostrado que es de alta corrupción y donde varias personas se han llevado dinero del Estado. Todo el mundo espera lo más pronto posible que además se pueda condenar a esas personas y devolver los dineros”, opinó.

“Lo justo y lo legal no siempre va de la mano, lamentablemente”, remarcó Sousa.