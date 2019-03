CIDH concede medida cautelar a dos colaboradores de Juan Guaidó

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este miércoles 27 de marzo una medida cautelar para proteger a los dos colaboradores del líder opositor Juan Guaidó cuyas residencias fueron allanadas la semana pasada por la policía política venezolana.

La CIDH pidió al gobierno de Nicolás Maduro que adopte las “medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal y garantice la seguridad” del diputado Sergio Vergara y Roberto Marrero, director de despacho de Guaidó.

La Comisión también pidió que se permita a Marrero –detenido durante el allanamiento– recibir visitas de abogados y familiares y que su reclusión cumpla con estándares internacionales.

El órgano adscrito a la Organización de Estados Americanos dio al gobierno de Maduro 15 días para informar sobre la adopción de la medida cautelar.

Sin embargo, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, dijo la semana pasada a The Associated Press que el gobierno de Maduro no había acusado recibido de una medida cautelar emitida en enero a favor de Guaidó y consideró “muy excepcional” que un Estado no informe a la CIDH las medidas que pretende adoptar para darle cumplimiento.

La Comisión tiene la facultad de emitir medidas cautelares para solicitar a los gobiernos que protejan a ciudadanos en riesgo grave y urgente de sufrir daño irreparable.