Retienen a reporteros que cubrían desaparición de periodista española en Colombia

SIGUEN LABORES DE BÚSQUEDA

Al menos cinco reporteros que cubrían la desaparición de la periodista española Salud Hernández en la convulsa región del Catatumbo, noreste de Colombia, fueron agredidos y retenidos por desconocidos, y dos de ellos continúan sin poder ser localizados, informaron este martes medios y autoridades.



El presidente Juan Manuel Santos dijo a la prensa que mientras Hernández sigue sin aparecer, las labores de búsqueda en el Catatumbo se dirigen también a la localización de dos reporteros de la cadena local RCN, que hacían un trabajo sobre la desaparición de la periodista española.



“Le he dado instrucciones al comandante del Ejército y al director de la Policía de que se trasladen al sitio para reforzar todos los operativos para buscar a Salud Hernández y a los dos reporteros que todavía no aparecen”, dijo Santos. “Anoche había cinco reporteros (desaparecidos): dos de Caracol, uno de la agencia EFE y dos de RCN.



Aparecieron los de Caracol, apareció el reportero de la agencia EFE, los dos de RCN todavía no han aparecido y estamos también buscándolos”, precisó.



La oenegé colombiana Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) manifestó a su vez en un comunicado “su preocupación por las agresiones que continúan presentándose contra la prensa en la zona del Catatumbo” y denunció que a la desaparición de Hernández se sumaron “las agresiones y retenciones a periodistas de diferentes medios de televisión”.



Según la FLIP, equipos de las televisoras RCN y Caracol llegaron el lunes a la zona de Filogringo, en el municipio de El Tarra, donde supuestamente fue vista por última vez Hernández el sábado, y allí “el grupo de periodistas fue abordado por personas aún sin identificar”.



“Los desconocidos les quitaron a los reporteros varios de sus equipos, como celulares y cámaras, y les rompieron algunos de ellos”, dijo la FLIP. EFE confirmó las agresiones a los reporteros y puntualizó que el camarógrafo que trabajaba para ellos en la zona es un colaborador ocasional de la agencia.



La periodista Hernández, que también tiene nacionalidad colombiana, desapareció el sábado cuando realizaba un reportaje en la convulsa región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela.



En esta zona hay presencia de guerrillas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), pero ninguno de estos grupos ha confirmado su responsabilidad.



Las autoridades tampoco han podido confirmar que se trate de un secuestro.





Ordené a Dir @PoliciaColombia y cdte @COL_EJERCITO ir a reforzar operativos de búsqueda de Salud Hernández, Diego D'Pablos y Carlos Melo.