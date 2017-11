Se entregan los primeros Cepadem, con fondos recuperados de actos de corrupción

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, dijo que gracias al trabajo realizado por la Procuraduría General de la Nación en la recuperación de dineros producto de actos de corrupción se pudieron entregar a los jubilados y sus familias los " certificados de pago negociable de la segunda partida del décimo tercer mes" (Cepadem).

"Yo me siento orgulloso hoy que los mismos estamentos de seguridad que a mi me siguieron, que invadieron mi privacidad... hoy investigan a dirigentes de mi partido y a mi mismo", dijo Varela en el acto de entrega de los primeros certificados, realizado este jueves 30 de noviembre en Atlapa. Varela es una de las víctimas de las interceptaciones no autorizadas que realizó el Consejo de Seguridad Nacional, en los dos últimos años del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

"Sin el Ministerio Público no habría sido posible este acto... Son ellos los que tienen que recuperar más de $500 millones de patrimonio", indicó. "Ojalá todas las personas afectadas acepten su responsabilidad", agregó.

Pronosticó que la forma en que Panamá recuperó fondos producto de actos de corrupción, pasará a la historia. "Será estudiado en las universidades", vaticinó.

Una de las jubiladas que encabezó la lucha para recibir su derechos del pago del CEPADEM recibe su cheque de manos de la PGN Kenia I. Porcell. pic.twitter.com/VvE5Vm3qtp — Ministerio Público (@PGN_PANAMA) 30 de noviembre de 2017

El mandatario agradeció a la procuradora Kenia Porcell, al secretario general de la Procuraduría General de la Nación Rolando Rodríguez Cedeño y al equipo de fiscales por la labor emprendida para recuperar fondos y bienes ligados a casos de corrupción.

“Me siento orgulloso de instituciones como el Ministerio Público” en el que antes para lograr ascender debía encubrir los hechos, indicó Varela.

Solo el proceso seguido por los sobornos pagados por Odebrecht, se han identificado hasta $35 millones en cuentas bancarias -$22 millones en Suiza y $13 millones en Andorra, y ha incautado un apartamento en Madrid y un helicóptero. Adicional, Odebrecht acordó pagar una multa de $220 millones por su participación en los delitos de corrupción de funcionarios y blanqueo de capitales. La multa será pagada en un plazo de 12 años.

La investigación se encuentra paralizada desde el 25 de octubre pasado, después que la juez duodécima penal (suplente) Lania Batista, ordenara cerrar la investigación y remitir una vista fiscal. La decisión fue apelada por la Fiscalía Especial Anticorrupción.

Porcell informó a los periodistas que investiga otra trama de corrupción, ligada a sobornos presuntamente pagados por contratistas del Estado. La investigación, que lleva ella personalmente, es denominado " Blue Apple". Porcell indicó que es un caso de investigación complejo.

Con su número de cédula o de seguro social usted puede verificar el estado de su #CEPADEM en: https://t.co/n7ckNvJCk5 También puede llamar las 24 horas del día al @311Panamapic.twitter.com/532PWpR15p — MEF PANAMA (@MEFPANAMA) 30 de noviembre de 2017

Los Cepadem corresponden a pagos adeudados entre los años 1972 y 1983. Este jueves en Atlapa, se entregaron 500. En diciembre, se repartirán hasta 200 mil. En total, se emitirán certificados para 570 mil personas.

Los certificados serán entregados en 100 centros de pago, repartidos en todo el país.