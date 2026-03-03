Comerciantes afectados por la ampliación de la Vía España buscan respuestas en la Alcaldía

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un grupo de comerciantes que se verá afectado por el proyecto de ampliación de la Vía España, que contempla la construcción de carriles exclusivos para MiBus, acudió este martes al Palacio Municipal de Panamá, tras ser citado a una sala de cortesía con el representante de Parque Lefevre y el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi.

Los afectados llegaron a la Alcaldía con la expectativa de ser atendidos por el alcalde. Sin embargo, aunque Mizrachi se encontraba en el lugar, notificó que no podría recibirlos debido a que debía asistir a una cita médica, situación que generó incomodidad y malestar entre los presentes.

“De repente salió, se fue y ni nos miró”, expresó Mayra Orozco, una de las comerciantes. Añadió que el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, les aseguró que se les otorgará una prórroga para trasladar sus negocios; no obstante, sostuvo que “esa no es la solución”. Según indicó, le hubiese gustado que se consultara a la población antes de tomar la decisión.

Alcalde no dio respuestas

Durante su visita al Concejo Municipal, el alcalde ofreció declaraciones sobre el proyecto de construcción de un túnel peatonal bajo el Canal de Panamá y, al ser consultado sobre la situación de los comerciantes, evitó responder a las preguntas.

El Alcalde durante su paso por la alcaldía evitó responder preguntas directas sobre los comerciantes afectados

Por su parte, el representante de Parque Lefevre, Rodolfo Rodríguez, manifestó que su principal preocupación es que no han tenido acercamientos ni con el alcalde ni con las empresas contratistas del proyecto. Asimismo, pidió empatía hacia los comerciantes, algunos de los cuales tienen más de 40 años trabajando en el área como sustento de sus hogares.

Representante de Parque Lefevre Rodolfo Rodríguez habla sobre los comerciantes que serán afectados por ampliación de Vía España

“Ellos no se oponen al progreso y están dispuestos a ser reubicados”, señaló Rodríguez. No obstante, advirtió que, en medio de la alta tasa de desempleo en el país, más de 200 comerciantes y sus familias podrían quedar sin ingresos. Aunque reconoció que una prórroga para el desalojo sería lo más viable, aseguró que el ministro Andrade estaría en conversaciones con la empresa contratista para alcanzar un acuerdo.

A juicio del representante, la construcción del carril exclusivo no es prioritaria en este momento. Indicó que ha solicitado reuniones con el consorcio de empresas contratistas y que, aunque el día anterior parecía que se concretaría un encuentro, fueron dejados “plantados”.

Rodríguez solicitó que el próximo 15 de marzo se realice una reunión con el Ministerio de Obras Públicas y el alcalde, a fin de que los comerciantes obtengan claridad sobre una situación que amenaza sus fuentes de empleo.

Ministro del MOP citado a la Asamblea

Adicionalmente, el diputado del partido Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño, anunció durante el período de incidencias de la Asamblea Nacional que, por unanimidad, la Comisión de Comercio, Economía y Asuntos Afines citará al ministro de Obras Públicas para que aclare inquietudes y presente documentos a los comerciantes y afectados.

“El ministro deberá entregar los documentos que no ha entregado a los comerciantes y toda la documentación”, señaló Cedeño, al indicar que la Asamblea debe fungir como mediadora en la búsqueda de soluciones. El diputado es, además, presidente de esta instancia legislativa.

El conflicto surge porque los comerciantes están ubicados en la servidumbre del tramo comprendido entre la avenida Porras y la avenida Cincuentenario. Aseguran contar con permisos de trabajo desde hace más de 20 años y cumplir con el pago de sus impuestos municipales.

El grupo afectado está integrado por emprendedores, más de 200 buhoneros, propietarios de PH e iglesias ubicadas en Río Abajo y Parque Lefevre, quienes piden diálogo para definir su futuro antes de que avance la ejecución del proyecto.