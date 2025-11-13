Minuto a minuto: José Raúl Mulino ofrece su conferencia de prensa semanal desde el Corredor Sur

Mulino indica que se está investigando el caso del barco con 13.5 toneladas de droga en aguas del Pacífico panameño.

[Lea aquí: Así cayó el barco con 13.5 toneladas de droga en aguas del Pacífico panameño]

Acto seguido, el presidente pasa la palabra a Luis Roquebert, administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). Según este funcionario, la nave Oceanic Tug fue comprada en Estados Unidos e hizo su debido proceso en el país. Sin embargo en mayo de 2024 es vendida en Panamá y salió del registro panameño.

“Nosotros como AMP somos un ente responsable que tenemos que fiscalizar todos los barcos que estén abanderados”, afirmó.

Sobre este caso en específico, Roquebert reiteró que la investigación está en curso del Ministerio Público y la AMP aportara toda la información que se requiera.