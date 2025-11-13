Minuto a minuto: José Raúl Mulino ofrece su conferencia de prensa semanal desde el Corredor Sur
El presidente de la República, José Raúl Mulino, realiza este jueves su conferencia de prensa semanal, en la que aborda diversos temas de actualidad nacional.
Una vez finalizada la conferencia semanal fue inaugurada la Rampa C - Proyecto de Ampliación Corredor Sur.
El presidente Mulino dice que los entrenamientos de militares estadounidenses en Darién y Sherman son ejercicios autorizados por Panamá y no guardan relación con tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.
El presidente Mulino aclaró que los entrenamientos de militares estadounidenses en Darién y Sherman son ejercicios autorizados por Panamá y no guardan relación con tensiones entre EE.UU. y Venezuela.https://t.co/rLx5Yn38em pic.twitter.com/odrwpQS5ef— La Prensa Panamá (@prensacom) November 13, 2025
Mulino indica que se está investigando el caso del barco con 13.5 toneladas de droga en aguas del Pacífico panameño.
[Lea aquí: Así cayó el barco con 13.5 toneladas de droga en aguas del Pacífico panameño]
Acto seguido, el presidente pasa la palabra a Luis Roquebert, administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). Según este funcionario, la nave Oceanic Tug fue comprada en Estados Unidos e hizo su debido proceso en el país. Sin embargo en mayo de 2024 es vendida en Panamá y salió del registro panameño.
“Nosotros como AMP somos un ente responsable que tenemos que fiscalizar todos los barcos que estén abanderados”, afirmó.
Sobre este caso en específico, Roquebert reiteró que la investigación está en curso del Ministerio Público y la AMP aportara toda la información que se requiera.
La Autoridad Marítima explicó que la nave que fue incautada con droga, antes abanderada en Panamá, había pasado a bandera de Tanzania y salió del país tras no cumplir requisitos para operar.https://t.co/rLx5Yn38em pic.twitter.com/8hrWTInTMk— La Prensa Panamá (@prensacom) November 13, 2025
Mulino dice que se quedó sorprendido con el discurso del alcalde del distrito de Colón, Diógenes Galván, quien recientemente dijo que cientos de empresas en la Zona Libre de Colón (ZLC) no pagan impuestos municipales. “No podemos acabar con la Zona Libre de Colón”, aseguró el mandatario panameño.
[Lea también: Empresarios de la zona libre responden al alcalde de Colón sobre los impuestos: ¿qué dice la ley?]
Le preguntan al mandatario sobre la seguridad en el país. “La lucha contra la delincuencia y narcotráfico es de todos, no es de las entidades gubernamentales nada más”. Asegura que “tenemos que atacar todos los frentes que se nos abren”. Añade que esa ola de violencia, entre comillas, se dan entre quienes viven de la delincuencia y pandillerismo. “Tenemos que actuar, invertir en tecnología, aviones, drones, lanchas, entrenamientos múltiples”, menciona.
Las exportaciones de Panamá alcanzaron $754.9 millones entre enero y septiembre de 2025, un aumento de 4.7%, impulsado por productos del mar y el sector agroindustrial. Así lo anunció el presidente Mulino en la conferencia semanal de este jueves 13 de noviembre.
Las exportaciones de Panamá alcanzaron $754.9 millones entre enero y septiembre de 2025, un aumento de 4.7%, impulsado por productos del mar y el sector agroindustrial. Es el nivel más alto para este periodo desde 2010.https://t.co/rLx5Yn38em pic.twitter.com/C15yxe2jgW— La Prensa Panamá (@prensacom) November 13, 2025
Sobre MiBus: van más de 13.4 millones de pasajeros transportados. “Esto es producto de tener mas unidades en las calles”, aseguró el mandatario panameño.
Mi Bus registró en octubre un récord de 13.4 millones de pasajeros, la cifra más alta en cinco años. https://t.co/rLx5Yn38em pic.twitter.com/nIG3nrLL56— La Prensa Panamá (@prensacom) November 13, 2025
Mulino felicita al Servicio Nacional Aeronaval por la reciente incautación de droga. Se trata de 13 toneladas y media de drogas.
[Lea aquí: Decomisan cerca de 13.5 toneladas de droga en aguas del Pacífico panameño; la carga está valorada en $200 millones]
El presidente José Raúl Mulino destacó la incautación récord de 13.5 toneladas de droga realizada por el Senan y advirtió sobre el avance del narcotráfico en la región. Señaló que los carteles fortalecen pandillas locales y cuestionó que decisiones judiciales estén liberando a… pic.twitter.com/QOF7x9vRwS— La Prensa Panamá (@prensacom) November 13, 2025
“De nada sirve invertir en infraestructura hospitalaria si no hay médicos”. El presidente Mulino dijo que este tema será atendido “poco a poco”.
El presidente José Raúl Mulino destacó el nombramiento de 2,149 profesionales de la salud y 326 plazas de internado, además de la próxima inauguración del Policentro de Guararé.https://t.co/rLx5Yn38em pic.twitter.com/6HMOOz6RLm— La Prensa Panamá (@prensacom) November 13, 2025
Mulino también se refiere al juego de esta noche entre las selecciones de Panamá y Guatemala, con miras al Mundial 2026. “Ojalá todo salga bien. Repudio como panameño la egresión poco civilizada de atacar a un equipo rival”, afirmó el mandatario. Esto, en relación al recibimiento del plantel panameño en Guatemala.
[Lea aquí: Selección de Panamá enfrenta ambiente hostil a su llegada a Guatemala previo al duelo eliminatorio]
El presidente de la República felicita a los periodistas en su día. El Día del Periodista se celebra cada13 de noviembre en Panamá y la fecha se escogió en honor a Gaspar Octavio Hernández.
En uno de sus primeros anuncios en esta conferencia dice lo siguiente: “Me complace anunciar que la calificadora Moody’s mantiene su calificación de riesgo sobre Panamá y es una noticia muy importante”.
El presidente José Raúl Mulino destacó que Moody’s decidió mantener la calificación de riesgo de Panamá, calificándolo como un mensaje de estabilidad y confianza que impulsa la inversión extranjera.https://t.co/rLx5Yn38em pic.twitter.com/zyeP9ANqEj— La Prensa Panamá (@prensacom) November 13, 2025
Hola, buen día. Siga aquí la transmisión en vivo de la conferencia a través de La Prensa y sus plataformas digitales.
#EnVivo Conferencia de Prensa - Presidencia de la República https://t.co/TZAW5zJLeP— La Prensa Panamá (@prensacom) November 13, 2025