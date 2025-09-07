Panamá, 07 de septiembre del 2025

    ENCUENTRO CON EMPRESARIOS

    Mulino concluye gira oficial en Japón con énfasis en comercio e inversión

    Getzalette Reyes
    El presidente Mulino reiteró que Panamá es la mejor opción de entrada a Sudamérica para las empresas de Japón. Foto/Presidencia de la República

    El presidente panameño, José Raúl Mulino, concluyó su gira de trabajo por Tokio y Osaka, Japón, a través de la cual buscó impulsar el fortalecimiento de las relaciones comerciales y de inversión entre ambos países.

    Según informó la Presidencia de la República, más de 300 empresarios y diplomáticos de la región de Osaka participaron en una recepción en honor al mandatario panameño.

    Japón ha demostrado visión y compromiso al invertir en nuestro país. Ahora queremos dar el siguiente paso: atraer más empresas japonesas para que no solo exporten a través de Panamá, sino que produzcan, innoven y generen empleo directamente en nuestro territorio, consolidando así a Panamá como el socio estratégico natural de Japón en América Latina”, destacó Mulino en su discurso.

    El presidente reiteró que Panamá ofrece a las compañías japonesas un punto de entrada privilegiado a América Latina y el Caribe. “Desde nuestras costas pueden llegar a mercados que suman más de 320 millones de consumidores. Somos su puerta de entrada. Nuestro país se asoció al Mercado Común del Sur (Mercosur), integrado por Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Somos la mejor opción para potenciar el comercio con este gigante bloque comercial”, subrayó.

    Durante el acto también intervino el vicegobernador de Osaka, Yamaguchi Nobuhiko, quien resaltó la relación de más de 120 años entre Panamá y Japón.

    El funcionario reconoció los avances del país en materia ambiental y valoró la importancia de los acuerdos firmados durante la visita, entre ellos los establecidos entre las cámaras de comercio de ambos países y el acuerdo entre la Autoridad Marítima de Panamá y dos empresas marítimas japonesas.

    La visita oficial de Mulino a Japón se realizó del 2 al 6 de septiembre, en las ciudades de Tokio y Osaka. Se trató de su decimocuarta salida internacional desde que asumió la presidencia en julio de 2024.

    Getzalette Reyes

