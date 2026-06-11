‘Voy a votar por ti, Jorge’: así fue la reunión entre Vamos y el presidente de la Asamblea

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Antes de renunciar a Vamos, Neftalí Zamora dijo a Jorge Herrera que votaría por su reelección. Así fue la reunión que anticipó la fractura.

Cuando los diputados de Vamos se reunieron el miércoles con el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, en un restaurante de Obarrio, ya había señales de que algo no andaba bien con Manuel Samaniego y Neftalí Zamora.

Samaniego fue el único ausente y Zamora se marchó antes de que terminara el encuentro.

Los dos renunciaron a la bancada este jueves luego de que fueran suspendidos por su rol poco crítico en la Comisión de Presupuesto, donde se aprobaron millonarios partidas para incrementar los fondos de la Asamblea.

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Pero antes de retirarse del encuentro Zamora lanzó una frase que para algunos de sus colegas no fue una sorpresa “Yo voy a votar por ti, Jorge”, le dijo a Herrera.

La escena confirmó una versión que desde hacía meses circulaba entre diputados de distintas bancadas: que Zamora mantenía una relación política cercana con Herrera y que lo apoyaría en su proyecto de reelección.

Promesas que no se cumplieron

En la reunión, la bancada reclamó a Herrera por qué no cumplió los compromisos pactados el 1 de julio de 2025, cuando decidió respaldarlo para la presidencia de ese órgano del Estado.

En ese entonces, Herrera prometió disminuir el presupuesto del Legislativo, transparentar las planillas de los diputados y reformar el reglamento interno, entre otras cosas, pero nada de eso se cumplió.

Al contrario, la planilla se incrementó a más de $141 millones (hasta mayo pasado), nunca se publicó el personal de cada uno de los 71 diputados y la propuesta de ley para reformar el reglamento no llegó a discutirse en el pleno.

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Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional. LP/Elysée Fernández

Herrera tiene intenciones de reelegirse como presidente de la Asamblea el próximo 1 de julio. El miércoles por la tarde se sentó con los independientes en un restaurante ubicado en Obarrio.

Las respuestas de Herrera

Diputados que participaron en la reunión narraron a este medio que Herrera les respondió que el presupuesto del Legislativo es inferior al que han manejado otros presidentes, un discurso que ha pregonado en distintos foros.

De hecho, la diputada Janine Prado, miembro de la Comisión de Presupuesto, denunció en mayo pasado que la cifra ya sobrepasa la que manejó Dana Castañeda, de Realizando Metas (RM), entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025.

Roberto Zúñiga y Luis Duke, jefe y subjefe de la bancada Vamos, respectivamente. LP/Elysée Fernández

Herrera también trasladó la responsabilidad a la presidenta de la Comisión de Credenciales, Dana Castañeda, por no debatir a tiempo los cambios al reglamento interno.

Pero el presidente de la Asamblea no respondió por qué no se publica la planilla de cada uno de los diputados. Explicó que no podía hacer nada al respecto.

En abril de 2025, cuando la Contraloría publicó la planilla de los distintos despachos, el ranking lo lideraba el Partido Revolucionario Democrático (PRD). Con 12 diputados, costaba $1.2 millones mensuales.

El despacho de Benicio Robinson, presidente de ese partido, tenía una planilla de 145 personas, lo que implicaba un gasto de $261,225 al mes.

Lo respaldarían

Le preguntaron si tenía de su lado votos de diputados de Vamos. Herrera respondió con una salida política y no mencionó nombres. Sin embargo, algunos se mostraron a favor de su candidatura: Yarelis Rodríguez, Paulette Thomas, Lydia Caballero, suplente de Eduardo Gaitán, y Jorge Bloise.

No obstante, Bloise y la suplente de Gaitán dijeron que están dispuestos a respaldar lo que decida la bancada.

Diputado Eduardo Gaitán de la bancada VAMOS. LP/ Alexander Arosemena

Vamos decidió que conversará con todas las fracciones representadas en la Asamblea de cara al 1 de julio, día en que se escoge una nueva junta directiva.

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Por lo pronto, Herrera les dijo que tenía el voto de seis diputados de Cambio Democrático; ocho del Partido Panameñista; cuatro de la bancada Seguimos; tres de la bancada mixta, y uno de RM.

Vamos, por el momento evalúa si presentar una candidatura propia o respaldar a otro aspirante. La posibilidad de postular un candidato propio tiene fuerza dentro de la bancada.