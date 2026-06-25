Panamá, 26 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    AMBIENTE Y CIENCIA

    Ambientalistas alertan que traslado de reos a Coiba afectará el turismo y la ciencia

    El traslado de 29 personas privadas de libertad a Coiba preocupa a organizaciones ambientales, que advierten un posible impacto en el turismo estimado en $18 millones anuales, así como en la investigación científica y la conservación del área protegida.

    Aleida Samaniego C.
    Ambientalistas alertan que traslado de reos a Coiba afectará el turismo y la ciencia
    El Parque Nacional Coiba, Patrimonio Mundial, es mucho más que un destino de turismo y buceo; es un punto caliente de biodiversidad donde los ecosistemas marinos y terrestres se entrelazan. Foto/Cortesía

    El traslado de 29 personas privadas de libertad al Parque Nacional Coiba ha generado preocupación entre organizaciones ambientales y del sector pesquero, que advierten impactos directos en el turismo, la investigación científica y la protección de este sitio, declarado Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

    La alerta fue emitida por la Federación de Pescadores Artesanales del Área de Influencia del Parque Nacional Coiba (Fepacoiba), junto con la Fundación MarViva y la organización ANCON, que cuestionan la decisión al considerar que introduce riesgos en una de las áreas marinas y terrestres de mayor valor ecológico del Pacífico panameño.

    El Parque Nacional Coiba alberga más de 1,045 especies de plantas, 224 vertebrados terrestres y cerca de 2,000 especies marinas, además de ecosistemas de alto valor científico conectados al Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR). Su condición de área protegida y su reconocimiento internacional lo han convertido en un referente de conservación y turismo sostenible en la región.

    De acuerdo con estimaciones citadas por las organizaciones, el área genera servicios ecosistémicos valorados en más de $22.4 millones anuales, mientras que la actividad turística en su zona de influencia moviliza alrededor de $18 millones al año, principalmente en comunidades como Santa Catalina, Mariato, Montijo, Pixvae y Bahía Honda.

    Lea también: Miambiente rechaza reapertura de cárcel en Coiba por ilegal y violar normas ambientales

    El flujo anual se estima entre 20,000 y 25,000 visitantes, lo que ha impulsado una economía local basada en hospedajes, restaurantes, transporte marítimo y servicios turísticos, generando empleos directos e indirectos en una región que ha transitado de la pesca tradicional a un modelo mixto de turismo sostenible.

    Las organizaciones ambientalistas advierten que la presencia de personas privadas de libertad dentro del parque podría afectar la imagen internacional de Coiba como destino de naturaleza, así como la continuidad de proyectos de investigación científica desarrollados por universidades nacionales e instituciones extranjeras.

    Ambientalistas alertan que traslado de reos a Coiba afectará el turismo y la ciencia
    Traslado de presos a Coiba. Captura de pantalla

    Además, señalan que estos estudios requieren condiciones de aislamiento y bajo impacto humano, por lo que cualquier alteración en el manejo del área podría incidir en los cronogramas de investigación, el financiamiento académico y la cooperación internacional, debilitando el rol de Coiba como laboratorio natural.

    Lea también: Miambiente dice que desconocía sobre el traslado de reos a la isla Coiba

    Aunque reconocen la crisis del sistema penitenciario y la necesidad de respuestas estructurales en materia de seguridad, las organizaciones sostienen que el traslado a un área protegida no resuelve el problema de fondo y, por el contrario, traslada riesgos a un territorio ambientalmente sensible y económicamente estratégico.

    En ese sentido, hicieron un llamado al Gobierno Nacional para reconsiderar la medida y reforzar el sistema penitenciario en infraestructuras existentes, sin comprometer las áreas protegidas ni su estatus internacional.

    Lea también: ‘Coiba no puede volver a ser una prisión’: el sentir de una científica de Coiba-AIP

    Asimismo, solicitaron la salida de las personas privadas de libertad del Parque Nacional Coiba y la protección de su integridad como patrimonio natural, científico y comunitario de Panamá y del mundo.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

    Última Hora

    • 00:05 Terremotos en Venezuela: Panamá activará misión de 61 especialistas en búsqueda y rescate Leer más
    • 23:32 La ola de calor en España deja 212 muertes atribuibles a las altas temperaturas Leer más
    • 23:17 Ambientalistas alertan que traslado de reos a Coiba afectará el turismo y la ciencia  Leer más
    • 23:08 Miguel Amaya: ‘Las oportunidades hay que aprovecharlas al máximo’ Leer más
    • 22:45 Carlos III dejará de utilizar el Palacio de Buckingham como residencia oficial Leer más
    • 22:33 Ecuador firma una remontada inédita ante Alemania y pasa a dieciseisavos Leer más
    • 22:30 Un ‘esfuerzo colectivo masivo’: la ayuda internacional rumbo a Venezuela tras los devastadores terremotos Leer más
    • 22:25 Exdirector del Ifarhu cumplirá ocho años de prisión por caso de auxilios económicos Leer más
    • 22:24 Costa de Marfil certifica su pase a costa del sueño de la debutante Curazao Leer más
    • 22:07 Previa: Países Bajos expone su invicto histórico ante una Túnez que apela al orgullo Leer más