Adolescentes, más conectados pero más vulnerables

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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¿Qué impacto tienen las redes sociales en los jóvenes? Dos estudios recientes exploran su relación con la ansiedad, la depresión y el bienestar emocional.

El uso problemático de celulares y redes sociales, es decir, con un uso excesivo, compulsivo o incontrolado, podría estar relacionado con mayores niveles de ansiedad social, miedo al rechazo y exposición al ciberacoso entre los adolescentes, según investigaciones recientes publicadas en revistas científicas internacionales.

El informe científico, publicado en febrero de 2026, titulado “El uso problemático de teléfonos móviles y redes sociales entre adolescentes y su relación con el ciberacoso, la ciber victimización y la ansiedad social” señala que el estudio abarcó a 1,164 estudiantes de 12 a 18 años y que los investigadores descubrieron que los altos niveles de dependencia digital están vinculados de forma significativa a mayores tasas de ciberacoso, victimización y ansiedad social.

Se recomienda que si los padres permiten a sus hijos utilizar las redes sociales supervisen su actividad. Foto/iStock

Entre los hallazgos se identificó que los jóvenes que experimentan miedo a la “evaluación social negativa” suelen usar la tecnología como una vía de escape y esto aumenta la vulnerabilidad al acoso en línea.

La información, publicada en la revista Scientifics Reports detalla además que los jóvenes con mayor temor a la evaluación negativa de los demás tienen más probabilidades de desarrollar un uso problemático del celular y las redes sociales.

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Algo que llama la atención de gran manera es que la relación parece ser bidireccional, ya que los investigadores plantean que la ansiedad social puede llevar a un mayor uso del celular y las redes sociales, pero que el uso excesivo de estas tecnologías también podría reforzar o agravar los síntomas de ansiedad.

Es decir, no se trata únicamente de que el teléfono móvil provoque malestar emocional, sino de una dinámica compleja en la que ambos factores se alimentan mutuamente.

En diversos países de Europa se está restringiendo el uso de las redes sociales a mayores de 16 años. Foto/iStock

Los hallazgos coinciden con otra investigación publicada en 2025 en la revista BMC Public Health, que analizó la relación entre redes sociales, conductas de riesgo y salud mental en adolescentes del Caribe, realizada con 1,563 adolescentes de entre 15 y 16 años.

Este trabajo comprobó que aproximadamente el 66% de los estudiantes utilizaba redes sociales durante más de tres horas al día y el 62% de los encuestados reportó tener síntomas depresivos. Además, casi la mitad, es decir, el 48% afirmó haber tenido pensamientos suicidas.

Siguiendo esta misma línea, el 46% de los estudiantes encuestados reportó haber sido víctima de ciberacoso.

Este estudio que lleva por título “Uso de las redes sociales, participación en conductas de riesgo y salud mental entre adolescentes de mediana edad en el Caribe” coincide con el otro estudio publicado a inicios de este año, en donde se señala que son las adolescentes quienes reportaban peores indicadores de salud mental.

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En ambas investigaciones se deja en claro que son las adolescentes quienes experimentan una peor experiencia en redes sociales y reportan más problemas de salud mental que los varones. También señalan que las adolescentes parecen ser particularmente vulnerables a estos efectos.

En conjunto, ambas investigaciones sugieren que el uso intensivo de las redes sociales, especialmente cuando se combina con experiencias negativas como el ciberacoso o la presión social, puede tener consecuencias importantes para el bienestar emocional de los adolescentes. Los autores consideran necesario fortalecer la educación digital y la atención a la salud mental en edades tempranas para reducir estos riesgos.

De acuerdo con la psiquiatra y psicoterapeuta de niños, jóvenes y adolescentes Susana De León, estudios como los presentados anteriormente sustentan que los casos de ansiedad y depresión aumentaron en la medida que las redes sociales fueron aumentando en “disponibilidad” y si bien no está del todo definido que existe una causalidad, si hay una correlación, por lo que señaló que es importante que los niños y adolescentes tengan un uso supervisado de las redes sociales.

Resaltó que es importante no satanizar el uso de la tecnología: “A través de las redes la gente se conecta, la gente se vuelve creativa, o sea, tiene su lado positivo, se mantiene informada. El problema es cuando empieza a ser el sustituto de la vida real”, añadió la especialista, quien además remarcó que las redes no pueden ocupar el tiempo de la actividad física, del dormir bien, es decir, el tiempo necesario, ni el de las relaciones interpersonales reales.

Muchos niños son víctimas del ciberacoso

De León coincidió en que suelen ser las jóvenes quienes presentan una mayor vulnerabilidad en cuanto a los efectos negativos de la salud mental.

La especialista también coincidió en que los adolescentes que ya presentaban ansiedad o depresión son especialmente vulnerables a la parte negativa de las redes sociales y, según explicó, es la comparación constante con figuras idealizadas lo que puede aumentar los sentimientos de frustración y tristeza en los adolescentes.

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Otro punto importante mencionado por la especialista, es el hecho de que el cerebro de los jóvenes continúa en desarrollo hasta aproximadamente los 25 años, especialmente la corteza prefrontal, una región relacionada con el autocontrol y la toma de decisiones.

Esta inmadurez neurológica hace que los adolescentes sean más sensibles a la presión social, la búsqueda de aceptación y el miedo al rechazo.

Países con medidas estrictas

El debate sobre la presencia de los menores de edad en las redes sociales ha estado sobre la mesa en diferentes partes del mundo y es gracias a ello que en diciembre de 2025, Australia dictaminó que las plataformas digitales deben impedir que menores de 16 años creen o mantengan cuentas.

Es considerada la primera prohibición nacional de este tipo.

Reino Unido de igual manera, anunció que se prohibirá el uso de redes sociales a menores de 16 años, con excepción de redes de mensajería, y de acuerdo con el medio britanico BBC, el primer ministro, Keir Starmer, anunció que la medida entrará en vigor a principios de 2027.

Francia, por otro lado, desde 2023 mantiene la política de que los menores de 15 años que deseen mantener un perfil en redes sociales deben tener el consentimiento de sus padres, una situación similar a la que ocurre en Dinamarca, en donde la edad mínima para acceder es 15 años y, antes de ello, solo con consentimiento parental.

España es otro de los países europeos que se encuentran en el camino a interponer una medida de restricción a los menores de 16 años en redes sociales.

De acuerdo con la doctora De León, es importante que los padres y cuidadores se mantengan atentos a posibles señales de alerta que se relacionen con el uso problemático de las redes sociales y los celulares o dispositivos móviles. Entre ellas mencionó:

♦ Cambios repentinos en el estado de ánimo

♦ Irritabilidad

♦ Tristeza persistente

♦ Alteraciones del sueño

♦ Dificultades de concentración

♦ Aislamiento social

Asimismo, advirtió que puede ser motivo de preocupación cuando los adolescentes comienzan a abandonar actividades que antes disfrutaban, como el deporte, las salidas con amigos o la convivencia familiar, para pasar cada vez más tiempo conectados.