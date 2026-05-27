En Centroamérica Cuenta, el ‘caza dictadores’ habla sobre América Latina y la democracia

Reed Brody fue uno de los protagonistas de Centroamérica Cuenta, el festival literario más importante de la región. En este foro —que concluyó este sábado 23 de mayo— el escritor estadounidense presentó su libro “Atrapar a un dictador”, en el que narra cómo, durante años, víctimas del régimen de Hisséne Habré (1982-1990), en Chad, África, denunciaron torturas, asesinatos y desapariciones; y cómo Habré, tras ser derrodo, se refugió en Senegal, para evitar ser juzgado.
Brody, quien además de escritor es abogado y exfiscal, ha escrito varios libros, en solitario o como coautor.
“Lo que une a los dictadores es borrar las reglas”. Con esa corta pero contundente frase, Brody resumió una conversación en la que se habló del autoritarismo, la situación de América Latina y los desafíos que enfrenta la justicia internacional.
El autor lleva sobre su espalda un título difícil de ignorar: “el caza dictadores”, un calificativo que nace como fruto de su trabajo. Lleva casi cuatro décadas investigando y persiguiendo judicialmente a líderes acusados de violaciones a los derechos humanos y crímenes contra la humanidad, al tiempo que acompaña a las víctimas de dichos hechos.
