Estudiar en Europa con una beca: Erasmus+ abre oportunidades para panameños

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El programa de la Unión Europea ofrece becas para intercambios, maestrías y capacitación académica dirigidas a estudiantes, docentes e investigadores panameños.

Erasmus+, el programa de la Unión Europea en materia de educación, formación, juventud y deporte, presentó este viernes en Panamá las convocatorias y programas de cooperación disponibles para estudiantes, docentes e instituciones de educación superior.

Con este programa, se puede realizar un intercambio académico o cursar una maestría con una beca completa.

El programa promueve la movilidad internacional y la cooperación entre universidades mediante el financiamiento de becas, intercambios académicos y proyectos de colaboración entre instituciones de distintos países. Además de apoyar la movilidad de estudiantes, también impulsa la capacitación de docentes, investigadores y personal administrativo.

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¿Quiénes pueden aplicar?

Las oportunidades están dirigidas a estudiantes de licenciatura que cursen segundo o tercer año, así como a estudiantes de maestría y doctorado. También pueden postularse quienes deseen realizar pasantías académicas.

En el caso de los Másteres Conjuntos Erasmus Mundus, pueden aplicar tanto graduados universitarios como estudiantes que cursen el último año de licenciatura, siempre que obtengan su título antes del inicio del programa.

Asimismo, docentes, investigadores y personal administrativo de las universidades pueden participar en periodos de formación o enseñanza con una duración de entre cinco y 60 días.

¿Qué cubren las becas?

La cobertura depende del tipo de programa.

En la Movilidad Internacional de Créditos (ICM), las becas cubren los gastos de viaje y manutención, además de exonerar el pago de matrícula en la universidad de destino.

Por su parte, los Másteres Conjuntos Erasmus Mundus ofrecen becas completas que incluyen el costo de la matrícula, los gastos de viaje, el visado y una asignación económica para la manutención durante toda la duración de los estudios. Estas becas se otorgan con base en la excelencia académica.

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¿Cómo postularse?

Las convocatorias varían según el programa.

Para los intercambios de corta duración, los estudiantes deben consultar la oficina de relaciones internacionales de su universidad en Panamá, ya que estas gestionan los acuerdos de movilidad con las instituciones europeas.

En el caso de los Másteres Conjuntos Erasmus Mundus, la postulación se realiza directamente ante la universidad europea que coordina el programa. Las convocatorias suelen abrir entre octubre y enero.

La información oficial está disponible en el portal de Erasmus+, así como a través de la Delegación de la Unión Europea en Panamá y del Punto Focal Nacional, ubicado en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Universidades panameñas participantes

Actualmente, la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica de Panamá, la Universidad Autónoma de Chiriquí y otras instituciones de educación superior privadas mantienen acuerdos de Movilidad Internacional de Créditos con universidades europeas.

Los interesados en conocer las convocatorias vigentes pueden consultar el portal oficial de Erasmus+, acudir a la oficina de relaciones internacionales de su universidad o contactar a la Delegación de la Unión Europea en Panamá. También pueden encontrar información y conocer experiencias de becarios panameños a través de la cuenta de Instagram de la Asociación Erasmus Mundus Panamá, @erasmusmundus_panama.