¿Por qué los matrimonios cayeron 33% en Panamá?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En 2015, 14,341 parejas formalizaron su unión ante un juez. 10 años después, en 2025, las cifras revelan apenas 9,596 matrimonios.

Tener un apartamento, estabilidad económica, un empleo seguro y la sensación de estar “listos” ha sido, durante generaciones, parte del camino tradicional hacia el matrimonio. Pero en el Panamá de hoy, donde miles de personas en edad productiva sobreviven entre la informalidad, el desempleo y la incertidumbre económica, esa meta parece alejarse cada vez más.

Detrás de esa tendencia surge una pregunta incómoda: ¿están los panameños dejando de casarse por amor... o porque ya no pueden costear el proyecto de vida que trae consigo el matrimonio?

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) muestran que las uniones civiles han caído de 14,341 en 2015 a 9,596 en 2025, una disminución del 33% en apenas una década.

Loa matrimonios han caído de 14,341 en 2015 a 9,596 en 2025, una disminución del 33%. Fuente: INEC. Infografía realizada por: Itzaly Pérez.

La tendencia muestra un descenso sostenido que ni siquiera el repunte registrado durante la pandemia (2021) logró revertir.

Especialistas señalan que en la baja de los matrimonios en Panamá pueden estar influyendo factores como el alto costo de la vida y la incertidumbre laboral.

Aunque también aluden a cambios generacionales, es decir, que el matrimonio dejó de verse como “un paso hacia la adultez” y ahora suele depender de lo que la persona considera prioritario.

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Luis y Lourdes están en sus 30 años, ya son profesionales graduados de la universidad, tienen trabajo estable y tienen claro que su prioridad no es casarse.

“No quiero. Pienso que es una responsabilidad emocional, económica y de tiempo, que está afectada por muchos factores que no se pueden controlar y que puede significar un cambio en mi estilo de vida que no estoy dispuesto a realizar. Prefiero mi independencia profesional y económica al 100%”, contestó sin dudarlo Luis.

“Sinceramente no me opongo al bodorrio pero mi profesión es mi prioridad”, completó Lourdes.

¿El efecto de la informalidad?

El economista Elián Carrillo explica el fenómeno en términos financieros.

Casarse implica compromisos económicos, entre los cuales se incluyen vivienda, gastos compartidos, posibilidad de crianza de hijos, deudas o estabilidad patrimonial. Y, a diferencia de hace algunas décadas, una parte importante de la población panameña no es asalariada —es decir, no trabaja para una empresa— sino que está ubicada en la categoría de trabajo informal, lo cual reduce la “seguridad de largo plazo”.

Está hablando de cerca de 700 mil personas que trabajan por cuenta propia o tienen emprendimientos, ya sea porque quedaron desempleados o porque decidieron iniciar un pequeño negocio, al no encontrar una plaza laboral.

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Carrillo dijo que, si bien “una persona puede tener pareja, no necesariamente puede sentirse en condiciones de formalizar una unión legal, si no tiene contrato estable, seguro social, capacidad de ahorro o acceso a crédito”.

La informalidad en Panamá alcanza aproximadamente el 47.1%. Por otro lado, la población joven presenta una tasa de desempleo mayor al 20%.

Y esto afecta especialmente a jóvenes y adultos jóvenes, que son justamente los grupos en los que tradicionalmente se forman nuevos hogares.

“Creo que todos estamos priorizando primero la estabilidad económica e independencia... Todo está muy caro, todo está más difícil de comprar... un carro, una casa… hasta ir al supermercado por tres pendejadas ya son $60. Creo que todos estamos enfocados en sobrevivir", comentó Dayana, quien es profesional universitaria y tiene un trabajo estable.

Entre 2015 y 2025, la tendencia en el número de matrimonios es de una caída significativa, equivalente al 33%. iStock

Independencia emocional y autosuficiencia

Por su lado, el psicólogo clínico y terapeuta Román Emiliani, mencionó que existe una creciente búsqueda de independencia económica y emocional, y que muchas personas priorizan su estabilidad individual antes que construir un proyecto compartido. “Ha habido una especie de individualización. Yo con mis hijos, tú con tus hijos, y si no funciona, cada quien sigue su camino”, apuntó.

Por otro lado, señaló que, producto de la pandemia, muchos individuos comprendieron que eran capaces de generar ingresos de forma independiente, con emprendimientos, un comportamiento que ha notado mayormente en las mujeres. “Muchas damas se dieron cuenta de que podían tomar sus propias decisiones y hacer sus propios presupuestos sin depender económicamente de otra persona”, remarcó.

As, mujer de 28 años, comprometida con una persona del mismo sexo Valoro mi desarrollo profesional y mi estabilidad económica, pero también considero importante el derecho de compartir una vida con la persona que amo y que esa unión sea reconocida en igualdad de condiciones.

Este tema también fue abordado por el economista Carrillo, quien señaló que cuando “las mujeres tienen más aspiraciones profesionales, educación y participación laboral, el matrimonio pasa a ser una decisión más selectiva”.

Mientras que en 2015 se matricularon 94,707 mujeres en las universidades del país, en 2024 la cifra ascendió a 116,357, lo que representa un incremento del 22. 86%. Infografía realizada por: Itzaly Pérez.

Emiliani también explicó que hay varios puntos a tomar en consideración. Por un lado, las experiencias negativas previas al compromiso afectan la escogencia de un compañero y la percepción de los posibles candidatos; por otro lado, las personas se están concentrando más en sí mismas.

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También recordó que es una realidad que las nuevas generaciones crecieron observando hogares separados, lo cual cambia el modelo de familia y la percepción del matrimonio.

Esto quiere decir, que como las nuevas generaciones viven las relaciones bajo dinámicas más individualizadas e inmediatas, existe menos presión social para permanecer en vínculos insatisfactorios y mayor disposición a terminar relaciones que no funcionan.

Gabriela lo ve desde un punto de vista pragmático. “Creo que el matrimonio es puramente burocrático. No necesito firmar nada para comprometerme a una vida con alguien. Hay beneficios legales en el matrimonio, creo, y es una bonita celebración, por lo que no me opongo. Pero no es algo indispensable”.