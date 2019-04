Neto Villalobos participó en 2014 en el Festival Internacional de Cine de Panamá ( IFF Panamá) con su primera película Por las plumas. Fue una gran experiencia para este director costarricense visitar este istmo.

“Creo que lo más difícil en hacer una ópera prima es mandar todo al carajo y hacerla. Uno siempre busca excusas para no hacer lo que tiene que hacer y en el fondo todo se resume al miedo. Así que una vez vencí ese miedo y me di cuenta de que era tan solo una película, fue cuando comencé a disfrutar del proceso”, anota este artista, quien de chico disfrutó de ver largometrajes como Yellow submarine (1968), The Wall (1982), Entre tinieblas (1983) y Meaning of life (1983).

“Y por ello agradezco a mi familia que lo permitiera”, rememora.

La ópera prima del realizador Neto Villalabos fue la comedia negra ‘Por las plumas’ (2013), sobre Chalo, un solitario guardia que se compra un gallo de pelea.

Neto Villalobos ahora regresa a esta cita audiovisual en Panamá con su comedia dramática Cascos indomables (2018).

“Me agrada mucho la idea de poder compartir la película con el público panameño. Para mí, eles un festival que sigue creciendo y en el que siempre coincido o conozco a personas interesantes”, comenta, que estudió sociología y dirección cinematográfica en

se estrenó en ely a partir de allí ha viajado principalmente por festivales en, entre otros.

Mensajeros

Para Cascos indomables seleccionó a motociclistas mensajeros como sus protagonistas. “Cada vez hay más motocicletas en mi país”.

“Me gustan como el grupo informal y desordenado que son. Está formado por todo tipo de personas, pero existe en ellos una camaradería y una solidaridad que me llamaba la atención. Además, en la mayoría de los casos que estudié, son personas que procuran salir adelante con y como pueden, atendiendo sus problemas tal y como se van presentando”, indica.

Mezcla

En su largometraje hay una mezcla entre la participación de actores profesionales y actores naturales (sin formación previa).

“Generalmente elijo a mi casting a partir de las similitudes con los personajes que escribo. En la mayoría de los casos, estos actores terminan enriqueciendo la idea original y alimentándola con sus propias vivencias y personalidades”, anota el director, que se inició en estas labores con los cortometrajes 100 al Este (2010), El papá de Ernesto (2010) y Jason (2011), que llegó al Festival Internacional de Cine de Cannes.

Investigación

Para tener claro el mundo de esta clase en particular de trabajadores sobre ruedas, “hice bastante trabajo de campo previo a la escritura del guion”.

Primero, fue una etapa de tipo observacional. “Luego entrevisté a aproximadamente 100 mensajeros para conocer sobre su estilo de vida, y por último, acompañé a varios de ellos en sus motocicletas en su día a día por la ciudad de San José”.

Empleo

Uno de los temas de Cascos indomables es el desempleo en Costa Rica, así como lo que significa trabajar en lo que sea necesario.

“Lamentablemente, siempre hay más desempleo del que se espera. Es una situación ante la que la mayoría nos vemos enfrentados en algún momento de nuestras vidas. El problema es cuando no se asume con responsabilidad y las empresas ‘desaparecen’ sin asumir las cargas sociales pendientes”, admite el realizador.

Lo curioso es que Neto Villalobos no tiene una moto propia, aunque sí aprendió a manejar durante el rodaje de Cascos indomables.